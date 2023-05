/FOTOGALERIE/ Před parádní diváckou kulisou (250 fanoušků) se v nejnižší krajské fotbalové soutěži odehrálo další okresní derby. Domácí Pečky dokázaly díky skvělému prvnímu poločasu porazit druhou Velim B jasně 4:0.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Velim B | Foto: Deník/Michal Bílek

„Z výsledku zápasu a předvedeného výkonu tentokrát na naší straně panuje spokojenost. Zápas jsme zvládli slušným způsobem herně i takticky. Ve finále jsme mohli dát i více branek, pro nás je však nejdůležitější, že jsme doma mohli potěšit vlastní fanoušky zaslouženým vítězstvím, navíc v utkání se soupeřem ze špičky tabulky. O to je vítězství pro nás cennější,“ uvedl trenér Peček Zdeněk Buřič.

„Výsledek hovoří za vše. Odehráli jsme nejhorší poločas od začátku soutěže. V obraně jsme vytvořili několik hrubých chyb, které domácí třikrát potrestali. Tu první navíc hned v úvodní minutě. Směrem dopředu jsme měli dvě nebezpečné situace, které ale zlikvidoval domácí gólman. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, ale po pěti minutách jsme předvedli další chybu jako v první půli a inkasovali další gól. Od té doby jsme předvedli už jen dvě nebezpečné střely, na druhé straně náš gólman chytil ještě tak dva góly,“ řekl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Okresní derby bylo rozhodnuté již po prvním poločase, ve kterém Pečky nastřílely velimské rezervě tři góly.

„Do utkání jsme vstoupili parádně, když se nám podařilo hned z první šance v první minutě vstřelit branku z pohledné akce. Ostrý centr z pravé strany si málem srazil bránící hráč do vlastní brány, to ještě hostující brankář zachránil, ale vyražený míč Holub k naší radosti už dopravil do sítě. Byl to pro naše hráče správný impuls k aktivitě, stále se snažili rychlou kombinací dostávat za obranu soupeře a často se také dařilo vytvářet další dobré příležitosti k zakončení. V našem více útočném snažení jsme pak nezachytili jeden z náběhů do otevřenější obrany, naštěstí pro nás hosté tuto šanci sami před gólmanem neproměnili. Nám se naopak z podobné šance v 16. minutě podařilo vstřelit druhý gól po využití průnikové přihrávky mezi obránce. Na našich hráčích bylo vidět, že takový průběh je baví a dál se snažili nepolevit. Hosté pak mohli ohrozit naši branku nejvíce ze série několika po sobě jdoucích rohů, ale ty se podařilo ubránit. Třetí gól do branky Velimi přišel po další vydařené kombinaci ze strany, skvěle zahraném centru ze strany a umístěné hlavičce, tomu se dalo jen zatleskat. Kluci se dostali do herní pohody, do půle mohli dokonce přidat ještě další branky,“ popsal klíčové okamžiky první půle Zdeněk Buřič.

„Poločasové vedení bylo komfortní, cílem pro další část zápasu bylo nenechat nějakou zbytečnou chybou soupeře nadechnout. Hosté nastoupili do druhé půle aktivněji, ale k žádné velké šanci jejich snažení nevedlo. Naopak po deseti minutách a prvním vážnějším závaru před bránou soupeře jsme dohráli vyražený míč přiťuknutím do další gólové střely. V následných minutách se obrázek hry již nezměnil, soupeř byl směrem dopředu dobře hlídaný, jeho největší šance přicházely maximálně ze standardních situacích. Řekl bych, že jsme si již dokázali udržet většinu času zápasu pod kontrolou. Nejblíže ke gólu v druhé půli měla Velim právě z rozehraného trestného kopu asi deset minut před koncem, ovšem Cmár se skvělým reflexivním zákrokem zasloužil velkou měrou o udržení čistého konta. My do té doby ovšem měli ještě několik dalších stoprocentních šancí, kdy nás však již gólman hostů vychytal,“ dodal spokojený Zdeněk Buřič.

Branky: 1. a 50. Holub, 16. a 32. V. Buřič. Poločas: 3:0.

Pečky: Cmár (83. Mašín) – J. Pikner, Sejpal (62. K. Pikner), Havelka (62. Křivský), Holub – Švára, Müller (83. Němec), Zajíc, Vrba – V. Buřič (67. Kašpárek), Sova.

Velim B: Svoboda – Kosina M. (74. Hoření), Hrabal, Vlk J., Jelínek (58. Pych) – Zajíc (62. Dočkal), Bečvařík, Ceral, Bláža – Nedbal (25. Pena), Nejedlý.

