„Vědomi si důležitosti utkání jsme nastoupili od začátku zodpovědně a domácí jsme zatlačili. To vyústilo ve vedoucí branku a další příležitosti, které jsme bohužel neproměnili, a tak přišel trest a domácí z ojedinělého útoku vyrovnali. My přestali hrát a zápas se vyrovnal,“ uvedl předseda liblického klubu Jiří Pospíchal.

„I druhý poločas jsme začali zakřiknutě a k tomu ještě přišla penalta, z které se domácí dostali do vedení. Deset minut na to bylo ještě hůře, když jsme trestuhodně nechali domácího útočníka úplně volného při rohovém kopu a ten se nemýlil a my museli dotahovat dvoubrankové manko. Hra byla dost neuspořádaná, žádný krásný fotbal ke koukání, ale hrálo se o hodně. My si začali vypracovávat šance a díky Luboši Dukayovi se nám podařilo vyrovnat, když nejdříve dorážel po narážečce s Hrstkou, poté se krásně prosadil z trestňáku. Měli jsme šance i na zvracení výsledku na naší stranu, ale asi jsme urazili střeleckého boha, protože to, co my dokážeme neproměnit, je obdivuhodné,“ dodal zklamaný Pospíchal.

Branky: 18. a 49. z PK Rous, 58. Korčák – 11. Nývlt, 66. a 77. Dukay. Poločas: 1:1.

Liblice: Hrdinka – Kliment, Doležal, Bahr, F. Řípa (71. Pospíchal) – Pačes, Nývlt, Zimmermann (64. Plachý), Vostrovský – Dukay, Hrstka.