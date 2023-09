Bylo to utkání, které muselo diváky bavit. V okresním derby padlo sedm branek. Jako smutní odcházeli ze hřiště fotbalisté Býchor, kteří v domácí prostředí nestačili na Velim B a prohráli 4:7. V tabulce I. B třídy skupiny C tak stále na první body čekají.

Z přípravného fotbalového utkání Velim B - Kácov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Dostali jsme se do kritické situace. Po čtyřech zápasech jsme bez bodů. Naše defenzivní fáze má zásadní trhliny, neobsazujeme hráče, špatně zachytáváme náběhy soupeřových hráčů, nebo jsme nedůrazní. Několik gólů dal soupeř do prázdné brány,“ podotkl trenér Býchor Ondřej Vaňkát.

Plaňany se konečně dočkaly prvního vítězství

„Aby mužstvo dostalo nový impuls a nastartovalo se, rozhodl jsem se skončit jako hlavní trenér,“ dodal.

„Zasloužené vítězství, které je pro nás důležité z hlediska pohody. Výsledek je sice trochu divoký, ale získali jsme tři body, předvedli jsme kvalitní výkon, vytvořili si opět dostatek gólových šancí a co je podstatné, většinu z nich jsme proměnili. To nás v předchozích dvou zápasech trápilo. Všechny naše branky padly po přesných centrech nebo z rychlých brejků. Bylo to ode všech zodpovědně odehrané a odbojované,“ konstatoval trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Branky: 4. Pelikán, 39. Chvalovský, 76. Lev, 90. Málek – 3. a 17. Ceral, 42. a 60. Němec, 30. Kopáček, 56. Vokřál, 87. Nejedlý. Poločas: 2:4.

Býchory: Holý – A. Vyhnánek, Vaňkát (46. Chadraba), Chlumský, Škopek (75. Kainar) – Chvalovský (46. Málek), Vondra, J. Vyhnánek, Jehlička – Pelikán, Lev.

Velim B: Svoboda – Bláža, Vokřál, J. Vlk (22. Pych), Jelínek – Kmoch (73. M. Kosina), Kopáček, Vácha, L. Vlk (46. Nejedlý) – Němec (76. Zajíc), Ceral.

Kolín poprvé v sezoně prohrál doma. Velvary ukázaly svoji kvalitu