Přes tři stovky diváků dorazily na souboj mezi Pečkami a Liblicemi, ovšem fandové fotbalu trpěli. Za první poločas se o trochu vzruchu starali oba domácí útočníci, kteří často marně doháněli dlouhé míče, kterými je hledali jejich spoluhráči.

Po půlhodině se připomněli i hosté a to dalekonosnou střelou Klimenta, která šla těsně nad. Chvilku na to byl právě hostující stoper sestřelen Sovou, za což následovalo žluté napomenutí.

„První poločas se mi nelíbil. Oboustranně to bylo takticky svázané a nebylo tam moc pohybu. Hra se odehrávala od vápna k vápnu bez vážnějších příležitostí. Snažili jsme dostávat za soupeřovu obranu nakopávanými míči, ale nebylo to dobře připravené,“ nebyl po prvním poločase spokojen trenér Peček Petr Šafránek.

Po změně stran šancí nepřibývalo a obraz hry se oproti úvodnímu dějství také nijak zvlášť nezměnil.

„V kabině jsem hráčům říkal, že to může být o jedné chybě a jednom gólu a kluci to pochopili. Po změně stran už byl náš výkon lepší. Bylo tam najednou více nabídek, dostávali jsme se do předfinálních akcí a nakonec se dočkali i té branky. Z tohoto pohledu tak lze vítězství hodnotit jako zasloužené,“ podotkl Šafránek.

Nešťastná chvíle pro Liblice přišla po hodině hry. Sova si před hostující brankou počínal nebojácně a po souboji s Popem se nakonec dostal k zakončení a svůj projektil poslal z úrovně penaltového puntíku nekompromisně pod víko liblické branky. Domácí slavili, zatímco hosté museli řešit další komplikaci – zranění kapitána Popa, který musel střídat.

„Tahle porážka mrzí a myslím, že jsme si ji nezasloužili. Rozhodla, dle našeho obránce, sporná situace, kdy si domácí útočník pomohl faulem, ale není třeba se na to vymlouvat. My jsme dopředu nic nevymysleli. Před zápasem nám vypadli čtyři důležití hráči, takže tomu bylo třeba přizpůsobit hru,“ posteskl si po zápase liblický lodivod Petr Samek.

Oba celky se znají a tuší, co od toho druhého čekat. Bylo tedy otázkou, jakou strategii proti soupeři trenéři vymyslí. Zápas byl oboustranně opatrný a ani jeden z celků nechtěl příliš riskovat. Takže se moc překvapení nekonalo. Překvapeni byli možná trochu libličtí hráči.

„Obávali jsme se ostře centrovaných míčů před bránu a následný tlak, takže absence našich dvou vysokých obránců byla o to bolestivější. Nic z toho se však nekonalo, protože Pečky to hrály jinak, než jsme si my mysleli,“ byl trochu překvapen soupeřovou hrou Samek.

I Pečky dobře věděly, no co je třeba si dát pozor a kde zbystřit.

„Soupeř byl na míči dobrý, ale do žádné vážnější šance jsme ho nepustili. I proto, že se nám podařilo uhlídat Hrstku. Z naší strany tam byla jistota brankáře a další hráči předvedli výkon podle mých představ. To však neznamená, že bylo vše ideální. Ale máme tři body a za ty jsme rádi,“ zakončil hodnocení spokojený trenér Peček.

„Troufám si říct, že jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem a utkání bohužel rozhodla jediná branka, kterou jsme inkasovali. A z tohoto pohledu je domácí výhra zasloužená, protože my jsme se do ničeho nedostali. Klukům za výkon musím zase poděkovat, máme úzký kádr a dneska si sáhli na dno. Ostudu jsme rozhodně neudělali. Měli jsme těžký los. Minulý týden jsme nehráli, takže máme dva zápasy venku a po třetím kole jsme na nule a to psychice taky moc nepřidá,“ zakončil hodnocení Petr Samek.

Komu se utkání povedlo byl rozhodčí Zbyněk Trumpus, který nebyl vidět víc, než bylo třeba a po celý zápas držel stejný metr.

Branka: 60. Sova. Poločas: 0:0.

Pečky: Kopecký – Pikner (46. Materna), Brunclík, Batelka, Macháček – Králík, Lindner, Jedlička (90. Novák), Doležal, Müller (71. Švára) – Sova (89. Holub).

Liblice: Matoušek – Vosecký, Pop (65. Strnad), Kliment, F. Řípa – Pačes (80. Fott), Nývlt, Schovanec (71. Plachý), Vostrovský, Bázlík – Hrstka.