Nebyl to povedený zápas. Fotbalisté Býchor po matném výkonu nestačili na domácí půdě na Paběnice a v dalším kole I. B třídy skupiny C prohráli jednoznačně 0:4.

„Do zápasu vstoupili lépe hosté, když již v šesté minutě využili naší laxní rozehrávky a pohodlně zakončili. Hosté využívali dlouhých nakopávaných míčů. Naproti tomu my jsme se pokoušeli prokombinovat až do soupeřovy brány. Nabádám hráče, abychom si také pomohli jednodušší hrou, ale naši hráči to nemají v DNA a toto je nejspíš nikdy nenaučím,“ posteskl si hrající trenér Ondřej Vaňkát.

„Postupem času jsme hru vyrovnali, opticky jsme mohli mít více ze hry, ale zahrozili jsem jen částečně z rohu, kdy míč brankáře neohrozil dostatečně a rychlým centrem Pelikána, který ale nabral po dešťové sprše velkou rychlost a nikdo míč do brány nedoklepl,“ podotkl.

„Druhá půle byla z naší strany odevzdaná a neměla měřítka krajské soutěže. Druhou branku jsme soupeři skoro darovali, když místo centru do vápna nebo zakončení vymýšlíme přihrávku na otevřený střed hřiště a Paběnice z protiútoku trestaly. V závěru zápasu se zranil Vondra a dohrávali jsme o deseti. To na konečných 0:4 upravoval samostatným úprkem Koloušek,“ řekl trenér.

„My se nyní musíme co nejlépe připravit na místní derby v Jestřabí Lhotě, kde však také nebude jednoduchá půda. Musíme mobilizovat síly a pevně věřit v doléčení některých hráčů,“ dodal Ondřej Vaňkát.

Branky: 7. a 70. Váňa, 59. Mužátko, 78. Koloušek. Poločas: 0:1.

Býchory: Holý – A. Vyhnánek, Hejný, Chlumský, Vondra – Pelikán, Lev, Teplý, Jehlička – M. Chvalovský (60. Hons), Vaňkát.