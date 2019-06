„V zápase jsme se nevyvarovali opět zbytečných chyb. Obě inkasované branky šly na vrub individuálních chyb v našem vápně. Nejprve jsme otáleli s rozehrávkou a toho využil domácí útočník, který uplatnil důraz a otevřel skóre. O dvacet minut později jsme se opět lacino nechali odstavit od míče a následovala další branka. To se prostě nesmí stávat. Naopak my měli pouze jeden náznak po standardní situaci a to bylo vše,“ byl po prvním poločase nespokojen trenér Českého Brodu B Jindřich Stejskal.

Po změně stran byla na českobrodských hráčích znát snaha ještě s výsledkem něco udělat, i když cítili, že domácí jsou na tom herně lépe.

„Na začátku druhého poločasu měl velkou šanci Mboula, který šel sám na bránu. Udělal kličku vybíhajícímu gólmanovi, ale ten ho na hranici vápna fauloval. Dostal žlutou kartu a my s trestňáku nic nevytěžili. A to byl okamžik, kdy se zápas zlomil. Chvíli na to se do naší rozehrávky přimotal sudí, od kterého se míč odrazil k domácím a ti z brejku navýšili vedení. To už jsme tušili, že bude s utkáním těžké něco udělat. A vrcholem všeho byla čtvrtá branka. Šli jsme do útoku a u soupeřova vápna jsme to překombinovali a domácí míč odkopli na půlku. Tam ovšem nepochopitelně stáli dva osamocení útočníci, kteří tak dostali dárek zdarma. My se dokázali prosadit až za rozhodnutého stavu, kdy naši hezkou akci zakončoval Sedláček,“ popsal nejdůležitější okamžiky druhého poločasu hostující trenér.

Českobrodská rezerva se dostala do složité situace. Třetí příčka od konce a narůstající ztráta na další soupeře nevěstí nic dobrého do dalších zápasů.

„Nebyla to žádná smolná prohra. Soupeř byl v zápase lepší a zaslouženě vyhrál. Naše situace není ideální a je třeba k tomu i tak přistupovat. Do zápasů už nemůžeme jít jen s tím, že chceme zkvalitnit náš herní projev a dovednosti hráčů. Všichni už musí pochopit, že hrajeme o záchranu a to je třeba předvádět úplně jiné výkony,“ zakončil hodnocení Jindřich Stejskal.

Branky: 5. Vacek, 25. Pikous, 58. a 68. Kadeřábek – 75. Sedláček. Poločas: 2:0.

Český Brod B: T. Vymazal – Čermák, Balík, Sedláček, Stejskal – M. Vymazal (33. Kliment), Michal Kohout, Dušek, Šťastný, Teslík (84. Mužík) – Mboula (82. Krombholz).