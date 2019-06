„V utkání bylo znát, že nám jde o víc, než Bílému Podolí. My jsme vyhrát potřebovali a tomu bylo třeba i přizpůsobit taktiku. Snažili jsme se hrát důrazně, nevypouštět souboje a být rychlí na míči. Vše se nám dařilo plnit a z tohoto pohledu si myslím, že naše výhra byla zasloužená,“ uvedl trenér Petr Samek.

„Daří se nám získávat body i díky zkušenostem z posledních let, kdy jsme také hráli do poslední chvíle o záchranu. To je prostě věc, kterou v sobě mají kluci zakořeněnou a jsem moc rád, že když jde do tuhého a jsou pod tlakem, tak si umí poradit,“ viděl velkou výhodu v záchranářských zkušenostech Samek.

Toho po utkání mrzelo zranění Sochora, kterého po nezaviněném souboji musela odvézt sanitka.

„Doufám, že to nebude dlouhodobějšího charakteru,“ měl po utkání obavy o svého svěřence liblický trenér.

Branky: 12. a 32. Hrstka, 39. Sochor. Poločas: 3:0.

Liblice: Matoušek – Vosecký (89. Jáchym), Pop, P. Nouzák, F. Řípa (75. Plachý) – Pačes, Vlk (89. Pospíchal), Bázlík, Vostrovský – Hrstka (81. Šíma), Sochor (63. Hejda).