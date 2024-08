Velim – Rakovník 2:0

„Nováček z Rakovníku se ukázal jako zdatný soupeř a to hlavně v prvním poločase, kdy podal opravdu sympatický výkon a do mnoha gólových šancí nás nepustil. Naopak to mohli být hosté, kteří mohli jít po stoprocentní šanci do vedení, ale naštěstí hráč hostí mířil vedle,“ oddechl si Radim Truksa, kormidelník velimského mužstva.

„Druhý poločas už byl úplně něco jiného a na hřišti už jsme diktovali tempo zápasu my. Některé šance soupeř ještě přežil, nakonec se ale dokázal po centru prosadit Hannich a bylo to 1:0. Chvilku nato, se po parádně zahrané standardce Šindeláře znovu hlavou prosadil Hannich a bylo rozhodnuto,“ popsal nejdůležitější momenty utkání Truksa.

„Myslím, že těch gólů mělo být hlavně ve druhém poločase víc, ale i tak jsme s výhrou spokojeni. S hrou jsem spokojený až za druhý poločas,“ dodal šéf velimské lavičky.

Branky: 70. a 75. Hannich. Poločas: 0:0.

Velim: Dejmek – Pych, Korenc (87. Kopáček), Křelina (64. Vocel), Šindelář (77. Kasal), Nejedlý (64. Šourek), Hannich, Pena (83. Kmoch), Vácha, Čapek, Seifert.