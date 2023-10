Nevídané. Býchory dohrávaly bez čtyř vyloučených hráčů

Takový zápas ve své kariéře snad ještě nezažili. Fotbalisté Býchor v dalším kole I. B třídy skupiny C prohráli na domácím hřišti 0:6 s vedoucím Městcem Králové, to by ještě tak divné nebylo, duel ale dohrávali bez čtyř vyloučených hráčů.