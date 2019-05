„Pro nás je to důležité vítězství, které bylo podpořeno velkou bojovností a velmi disciplinovaným výkonem,“ uvedl trenér Petr Šafránek.

„Hostující tým jsme nepouštěli do vyložených šancí. Naopak my si během zápasu vytvořili více šancí a tři jsme dokázali využít, a to pro nás znamenalo důležité tři body,“ oddechl si Šafránek.

Pečky dostal do vedení Macháče, který proměnil pokutový kop. Následně se dvakrát prosadil Novotný.

„V zápase bylo několik rozhodujících okamžiků. Především jsme dokázali proměnit pokutový kop, což nám dělalo v minulém zápase problém, a naopak hostujícímu týmu dokázal pokutový kop zneškodnit Kopecký. Jelikož hosté nedali kontaktní branku, tak jsme si celkem v klidu připsali vítězství,“ podotkl Šafránek.

Ten si pochvaloval také spolupráci s kolegou z dorostu. „K týmu se připojil trenér dorostu Zdeněk Buřič, který má v A týmu řadu hráčů. Jeho přínos byl znát a doufám, že bude i nadále,“ dodal pečecký kouč.

Branky: 17. Macháček z PK, 20. a 60. Novotný. Poločas: 2:0.

Pečky: Kopecký – Lindner, Macháček, Holub, K. Pikner – Jedlička, Křivský, Králík, Richter – Novotný (81. Modrovič), Růžička (65. J. Pikner).