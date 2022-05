„Bylo to těžké utkání, kterému by asi slušela remíza. Nás však podržel brankář Drápela,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.

Velim dohrávala duel bez Šourka, jehož poslal rozhodčí těsně před přestávkou předčasně do sprch.„Šourek byl podle mého názoru vyloučený neoprávněně. A když vyloučil rozhodčí jeho, měl poslat do sprch i domácího hráče,“ podotkl Kulhánek.

„Jako první měl velkou šanci soupeř, Drápela ji zneškodnil. Nerozhodný stav se nám podařilo udržet do přestávky. Poté jsme museli ze hry stáhnout útočníka Kasala a poslat na hřiště defenzivního Kopáčka. Nadále se nám dařilo kvalitně bránit, i když je pravda, že jsme dvakrát propadli a domácí se dostali do šancí, ale Drápela byl výborný. Dokonce jednou chytil samostatný nájezd. Pak se vyznamenal ještě při dalších dvou pokusech. My nadále bránili a vycházeli do protiútoků. Jeden se nám nakonec podařilo proměnit. Krásnou střelou se trefil Dudek. Pak jsme byli opět nuceni střídat, na hřiště se dostali i Jícha s Vocelem. Po výborném kolektivním výkonu a zejména brankáři Drápelovi jsme dokázali utkání zvládnout a přiblížit se kýženému vítězství v soutěži. Naopak soupeři jsme zamotali hlavu, protože záchranu ještě nemá jistou,“ dodal Radek Kulhánek.

Branka: 72. Dudek. ČK: 39. Šourek (V). Poločas: 0:0.

Velim: Drápela – Martikán, Náděje, Petrů, Kosina (74. Kmoch) – Šourek – Němec, Michálek (89. Jícha), Kukal (91. Věříš) – Dudek (81. Vocel), Kasal (46. Kopáček).

