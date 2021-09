„Utkali jsme se se soupeřem, který okupuje přední příčky tabulky. Nečekal nás tedy žádný lehký zápas,“ uvedl trenér Marek Chvalovský.

„Chtěli jsme navázat na předchozí domácí zápasy, ale to se nám tentokrát nepovedlo a začali jsme velmi vlažně a mysleli si, že vítězství přijde samo. V tomto duchu jsme odehráli celý první poločas. V druhém jsme udělali nějaké změny a začali se tlačit k soupeřově brance. A naše snaha a vůle byla odměněna v podobě penalty, kdy si soupeř rukou stáhl balón pod tělo. Druhou branku jsme vstřelili v samém závěru po dobře sehrané standardce. Tentokrát to nebyl optimální výkon, ale zase jsme ukázali vůli po vítězství, které jsme tentokrát urvali v samotném závěru, za to musím kluky pochválit. Ale další těžký zápas musíme odehrát určitě s jiným nasazením,“ dodal Chvalovský.

Branky: 86. z PK a 90. A. Vyhnánek. Poločas: 0:0.

Býchory: Heres – Křivský (60. M. Kedršt), Jirkovský, Suchý, Kulich (79. Teplý) – Jehlička (70. Pelikán), Chlumský, A. Vyhnánek, Nesládek (57. J. Vyhnánek) – Lev, A. Chvalovský.