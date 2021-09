V mládí si zahrál za Slavii Praha,s dorosteneckým týmem získal titul mistra republiky. Zakopal sis hvězdami jako Šmicer, Berger, Suchopárek nebo gólman Černý. Slavii zůstal věrný jako fanoušek. Poté prošel dalšími kluby od třetí ligy až po pralesní čtvrtou třídu. Zahrál si třeba v Českém Brodě, Pečkách nebo v Poděbradech. Jan Hovorka své nabité zkušenosti nyní předává jako trenér v mládeži v kolínském FK.

Jan Hovorka | Foto: Foto: Deník

Má za sebou celkem bohatou fotbalovou kariéru. „Když se budeme bavito kategorii dospělých, tak kromě první a druhé ligy jsem si zahrál ve všech soutěžích, vzal jsem to téměř popořadě. Bohužel sestupně od třetí ligy až do pralesní čtvrté třídy (smích). Všude jsem byl rád. Během působení ve zmíněných klubech jsem měl možnost poznat nové lidi a to nejen spoluhráče, ale i funkcionářea hlavně fanoušky. Nevím, jak to mají ostatní, ale když za mnou přišel po zápase někdo z fanoušků, poplácal mě po ramenou a pochválil, byla to ta nejlepší odměna. I když pivo a klobása taky není k zahození (smích).“