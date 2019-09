V utkání pátého kola fotbalového krajského přeboru se vše podstatné odehrálo až v závěrečné čtvrthodině. Na první branku Tuchlovic dokázala Velim ještě reagovat, ale v závěru znovu inkasovala a prohrála 1:2.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Bedřich Klíma

„Do Tuchlovic jsme zajížděli bez obou krajních beků Martikána s Kedrštem. Do sestavy se po zranění vrátil Vocel a po dovolené Hartig. Od první do poslední minuty to bylo ale o zahazování našich tisíciprocentních šancí. Takže místo poklidného vedení to byl boj,“ uvedl vedoucí Velimi Martin Nedbal.