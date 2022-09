„Náš hráč bohužel pro své zranění žeber musel být střídán, a ještě večer po utkání musel podstoupit důkladné vyšetření na speciálním oddělení v nemocnici, kde je stále ještě hospitalizován,“ uvedl pro Deník druhý den po zápase František Ptáčník, vedoucí domácího mužstva.

Vlnu reakcí ale rozpoutal hlavně Vaňkátův komentář po utkání.

„Červené karty a řízení hry komentovat nechci. Rád bych ale řekl dvě věci. Zaprvé to, že i domácí příznivci objektivně ocenili naši hru a přiznali, že kdyby nedošlo na vyloučení, mohli jsme jejich tým porazit. Zadruhé, a to již bohužel není pozitivní, to bylo chování pana delegáta Mitáše, který naše hráče slovně napadl a nazval je – cituji: ‚hovady‘. Tím jen korunoval, že nám v Poříčí nebylo úplně přáno uhrát kvalitní výsledek,“ uvedl ve svém hodnocení pro Deník.

S několikadenním odstupem pak svoje vyjádření uvedl na pravou míru. „Poříčí se cítilo nařčeno, že mělo zápas zmanipulovat, ale tak jsem to vůbec nemyslel. Moje věta, že červené karty nechci komentovat, stojí za uvedení na pravou míru. Karty vůbec nerozporuju. Šlo o to, že delegát urazil naše hráče a jejich hru,“ dodal Vaňkát.

K celé situaci se nyní vyjádřil i zmiňovaný delegát zápasu, kterým byl Václav Mitáš.

„Rozhodčí naprosto správně vyloučil ve 47. minutě brankáře hostí za kopnutí soupeře do oblasti břicha. Za mě správné rozhodnutí, cokoliv jiného než červená karta nepřichází v úvahu, i když to brankář neudělal úmyslně. Když jde do souboje se soupeřem tak, že ho trefí podrážkou do břicha, přestože chtěl hrát míč, nemůže následovat nic jiného než červená karta,“ okomentoval první červený moment.

„Pan Vaňkát se pak v 62. minutě dopustil zákroku, který považuji za pokus o vraždu. Úplně zbytečně ve středovém kruhu zasáhl soupeře podrážkou kopačky do boku. Za mě není jiná možnost než červená karta. Ve fotbale už jsem viděl dost, ale to, co předvedl pan Vaňkát, to jsem neviděl už deset let. Trochu mě mrzí, že se hráč nezajímá o to, jestli soupeři ublížil, když udělá zákrok, který se soubojem o míč neměl v podstatě nic společného,“ vyjádřil se ke druhé situaci, která skončila červenou kartou.

A jak to bylo s údajným urážením býchorských hráčů? „Pan Vaňkát přišel mezi diváky ve chvíli, kdy se neukáznění fanoušci Býchor vyrovnávali s frustrací tak, že uráželi rozhodčí. Proti tomu jsem se ohradil, že není nutné řvát na rozhodčí, kteří za to nemůžou. Za chvíli se začali pouštět i do mě. Co tam dělám, proč tam jsem, že je rozhodčí zm*d, že jim dal dvě červené karty. Jediné, co jsem řekl, je ‚nedivte se, když hrají jako hovada.‘,“ prozradil Mitáš.

„Samozřejmě jsem mohl použít jiné slovo, ale diváci nás opravdu uráželi. Navíc jsem měl opravdu strach, co se tomu hráči stalo Tak jsem se jenom ohradil zhruba v intencích toho, co dělali diváci. Myslím, že delegát má taky právo na nějaké emoce. Ve chvíli, kdy se tam pět minut naváželi do rozhodčích a pak i do mě… Řekl jsem to, co jsem řekl, vstal jsem a odešel jsem pryč. Diváci byli absolutně nesoudní,“ doplnil delegát, který se zároveň postavil za rozhodčí zápasu.

„Všechna rozhodnutí za mě byla naprosto správná,“ zakončil.

