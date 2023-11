Poslední zápas podzimní části chtěli zvládnout, a to se jim také podařilo. Fotbalisté Peček zvítězili v Rožďalovicích 3:1 a v tabulce I. B třídy skupiny C jim patří sedmá příčka.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Pečky | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Do Rožďalovic jsme jeli s respektem, doma dokázaly porazit silné týmy, věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Mají v týmu velmi dobré hráče a oproti nám působí výsledkově vyrovnaněji. Navíc hrálo se na těžkém blátivém terénu, který kombinačnímu fotbalu příliš nepřál, a ještě zvyšoval riziko nějakého zranění, což se na rozdíl od domácích našim hráčům naštěstí vyhnulo,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Před zápasem bychom možná brali i bod, že to nakonec budou body tři, nás velmi potěšilo. Do naší sestavy se ve srovnání s posledním utkáním vrátili dva ofenzivní hráči a oba se svým gólovým přispěním výrazně podíleli na konečném úspěchu,“ podotkl.

„Podle statistik byli domácí často produktivní v úvodních minutách, chtěli jsme zabránit nějakému rychlému gólu, to se podařilo. Směrem dopředu jsme z obrany měli dostávat balóny rychleji na náběhové hráče, a tímto způsobem se nám ve 21. minutě podařila rychlá akce po pravé straně. Potažený míč nahrál Tomáš Müller před bránu Vojtovi Buřičovi, ten s pomocí tyče obstřelil gólmana a dostal nás do vedení. V následné pasáži jsme přečkali delší sérii rohových kopů a některé nebezpečné průniky. Domácí nás zlobili hlavně z jejich levé strany. My měli také ještě nějaké pološance, ale v první půli gól již nepadl,“ řekl kouč Peček.

„Hned v začátku druhého poločasu jsme udělali tři změny a ukázalo se to jako šťastné rozhodnutí. Po pěti minutách hry se výborně uvolnil Brunclík až do vápna a přihrávkou před bránu našel Hovorku, který se nemýlil. Za další minutu to bylo pro nás ještě veselejší, když gólovou přihrávku vymyslel z postu levého záložníka Zborník, na kterou si dobrým pohybem naběhl opět Hovorka a sám před brankářem zvýšil naše vedení na 3:0. To už byl výsledek, který nám dával vekou naději na body, ale stále ještě bylo hodně minut do konce, domácí se rozhodně nevzdávali. Jejich útoky začaly být stále více nebezpečnější, přicházely šance, které nás rozhodně nenechávaly v klidu, ale v pravý čas nás skvělými zákroky podržel Míra Cmár. Někdy jsme měli i štěstí, rozhodně nemuselo zůstat pouze u jedné branky, kterou domácí dali v 65. minutě po dorážce vyraženého míče. Škoda, že se nám z těchto ubráněných situací nepodařilo využít nějaký brejk do otevřenější obrany, takhle byl ten závěr více nervózní. Nakonec počítáme šťastné a zároveň zasloužené vítězství díky proměněným šancím, správné bojovnosti a výbornému výkonu našeho gólmana,“ dodal spokojený Zdeněk Buřič.

Branky: 65. Taneček – 21. V. Buřič, 50. a 51. Hovorka. Poločas: 0:1.

Pečky: Cmár – J. Pikner, Kaše, Havelka (46. Švára), Holub – K. Pikner (65. Sova), T. Müller (46. Zborník), Zajíc, Brunclík – M. Müller, V. Buřič (46. Hovorka).

