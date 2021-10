„Domácí nám ukázali, s jakým nasazením se má hrát fotbal. Neustálá aktivita a správný důraz stačily k tomu, abychom si uřízli pořádnou ostudu. Vůbec jsme se nedostali do zápasu, naši hráči jako kdyby přijeli na turistický výlet. Rozdíl byl markantní a vysoká porážka naprosto zasloužená. Jsem zklamán z individuálních výkonů, kluci si sami musí uvědomit, čím se chtějí na hřišti prezentovat. Tohle bylo sakra málo k tomu, abychom vedli tabulku této soutěže. Prohrát se může, ale ne tímto způsobem,“ zlobil se trenér Zdeněk Buřič.

„Na náš mizerný projev stačil běhavý výkon mladých kluků, hráli opravdu dobře, měli správné sebevědomí. Máme také mladý tým, ale proti soupeři jsme všude zaostávali, v soubojích, v reakci, v situacích jeden proti jednomu. Bylo to od nás pomalé a plné chyb. Za celý zápas jsme si ani nevytvořili opravdovou šanci na gól, možná až v poslední minutě. Zatím náš nejhorší výkon. Opravdu jsem si přál, aby byl rychle konec zápasu. Mrzí mě také vyloučení, zbytečné emoce poslaly hráče z každého týmu předčasně do kabin. Ale byla to snad jediná vyhrocenější situace v utkání. Bohužel si také musíme přiznat, že absence některých zkušenějších hráčů je pro nás v zápasech s takovými soupeři citelná. Kdybych mohl, střídal bych klidně už v prvním poločasu. Do konce sezony nás čekají podobní soupeři, tak jsem sám zvědavý, jestli se z tohoto utkání dokážeme dostatečně ponaučit,“ dodal zklamaný Zdeněk Buřič.

„Odehráli jsme jeden z nejlepších poločasů, vypracovali jsme si množství šancí a třikrát jsme skórovali. Škoda, že pak šly oba týmy do deseti. Tím hra v druhé půli trochu trpěla,“ uvedl po zápase domácí trenér Roman Masopust. „Soupeře jsme ale pustili jen do jediného zakončení. Konečných pět nula je zasloužených a hráči zahráli velmi dobře,“ chválil celý tým Masopust.

Po nepřesvědčivém startu do sezony se Vrdy rozjely a vyhrávají jeden zápas za druhým. Už šest utkání nenašly přemožitele. „Naše série pro nás není téma. Chceme hrát co nejlépe, bavit se fotbalem a hlavně vyhrávat, protože pak jsou pozápasové rozbory veselejší,“ smál se kouč vítězného celku.

Branky: 16. a 70. Šveřepa, 31. a 73. Tomíšek (obě z PK), 43. Franc. ČK: 38. Nesládek – Králík. Poločas: 3:0.

Pečky: Kopecký – K. Pikner, Richter, Brunclík (71. Lindner), Švára – Materna (50. Doležal), Králík, Buřič (76. Cmár), Kašpárek – Holub, Jedlička.