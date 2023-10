Fotbalisté Velim B si do tabulky I. B třídy skupiny C připsali velice cenné vítězství. Na domácím hřišti porazili Rožďalovice 3:1.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Semice (2:2) | Foto: Markéta Stiborová

„Velice důležité a cenné vítězství s kvalitním soupeřem. Předvedli jsme výborný týmový výkon a konečně nám to tam spadlo. Stínem utkání je ale ztráta dvou hráčů, kdy jeden opustil hřiště o berlích a druhý byl vyloučen,“ uvedl trenér Jiří Ptáček.

„Hned v úvodu jsme měli tři šance, kdy gólem skončila ta druhá po odražené střele a zakončení na zadní tyč. Další šance pak přišly v závěru první půle, kdy jsme v rozmezí dvou minut neproměnili dva samostatné nájezdy a na druhé straně hosté zahodili tutovku,“ podotkl.

„Hned na začátku druhého poločasu hosté vyrovnali střelou zpoza vápna, což nás na chvíli rozhodilo. Pak ale přišla důležitá pětiminutovka, které rozhodla. Nejprve jsme dali gól po skvělé přihrávce do vápna a následném přehození brankáře a chvíli na to přidali třetí, po krásné střele zpoza vápna. V závěru pak hasil situaci před naším vápnem brankář, za což uviděl červenou kartu. Do branky tak musel obránce Ondra Kosina, který dvěma povedenými zákroky nepřipustil žádné drama,“ dodal Jiří Ptáček.

Branky: 14. Kasal, 58. a 62. Němec – 46. Hora. ČK: 82. Svoboda (V). Poločas: 1:0.

Velim B: Svoboda – Vokřál (78. Bláža), J. Vlk, Bečvařík, O. Kosina – M. Kosina (61. Kmoch), Korenc, Šindelář, Němec (83. L. Vlk) – Kasal, Seifert.

