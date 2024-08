„Zápas jsme začali s respektem k soupeři, který měl v kádru hned několik hráčů z vyšších soutěží i exligových,“ podotkl hrající trenér Jevan David Hubáček.

„V začátku nás podržel gólman Krch. Hrozili jsme z rychlých brejků, jeden z nich byl zastaven faulem na hranici vápna, odkud se parádně trefil kapitán Lukáš Rejka. Domácí chtěli hned odpověď, ale z dalšího rychlého brejku se nám podařilo zvýšit skóre na 2:0, trefil se Šobíšek. V závěru poločasu jsme mohli ještě skórovat, ale Šobíšek zblízka trefil gólmana a v závaru před brankou nedokázal nikdo z trojice hráčů míč protlačit do sítě,“ litoval Hubáček.

„Hned v úvodu druhé půle po naší chybě skóroval domácí Musa. Tentýž hráč se trefil po centru z levé strany podruhé, kdy jsme nedůsledně bránili centrujícího hráče. Když už to vypadalo, že utkání skončí remízou, obdrželi jsme gól. Z posledního rohu jsme nedostatečně odkopli míč a zpoza vápna tečovanou střelou do protipohybu gólmana balon skončil v síti. Šedesát minut jsme byli více než vyrovnaný soupeř, pak nám už chyběla šťáva a bylo to znát. Škoda, bod by zápasu slušel,“ dodal zklamaný David Hubáček.

Branky: 47. a 51. Ansuma Musa, 90. Panteleichuk – 16. L. Rejka, 36. Šobíšek. Poločas: 0:2.

Jevany: Krch – Štefančík, Chroust, Čurgali, Kutiš (60. Saska) – M. Rejka, Mařík (46. Urban), Moško (76. Hubáček), Pařízek – L. Rejka, Šobíšek (90. Chábera).

(René Volf)