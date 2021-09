„Zápas měl být jasnou záležitostí našeho týmu, ale opak byl pravdou. Do vedení jsme se dostali již v 1. minutě, kdy se po velmi dobře zahraném trestném kopu Lukášem Rejkou trefil Popelka Jakub. Celý první poločas jsme měli převahu, ale zakončení, to bylo žalostné,“ uvedl trenér Jan Lahoda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.