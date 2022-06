„Je to ostuda dostat čtyři góly na půdě týmu, který je třetí od konce,“ přiznal trenér Radek Kulhánek.

Mistrovské Býchory třikrát prohrávaly, pokaždé ale dokázaly vyrovnat

„V zápase nám chyběl vyloučený Šourek, dále Michálek, který byl na svatbě, dlouhodobě zraněný Záhora, nachlazený Vokřál. Do hry naplno nezasáhli ani Jícha s Vocelem, kteří se vracejí po zranění. Na to se nevymlouvám, pouze konstatuji. Na druhou stranu dostali prostor hráči širšího kádru. Na výsledek měl možná vliv i ten fakt, že jsme po minulém zápase měli menší oslavu a hráči pak dostali do pátku volno. Soupeře možná trochu podcenili a nepodali stoprocentní výkon,“ dodal Kulhánek.

Jeho družina v každém z poločasů inkasovala dvakrát.

„První inkasovaný gól byl takový náhodný, druhý jsme dostali z brejku, kdy jsme soupeře přehrávali. Ve druhé půli jsme prostřídali, a to se na hře trošku projevilo. Už jsme nebyli tak nebezpeční. Potěšující je, že se do hry opět zapojili mladí hráči a dorostenci. Třeba mě překvapil Korenc, jehož jsem viděl dvakrát za béčko a nyní dostal prostor na dvacet minut i v áčku. Pro některé kluky je to v poslední době náročné, protože během čtrnácti dnů odehráli třeba osm zápasů. Naší prioritou teď je, aby naše béčko vyhrálo okresní přebor,“ zdůraznil Kulhánek.

Branky: 7. Cettl, 44. Fialka, 50. a 56. z PK Pešek. Poločas: 2:0.

Velim: Drápela – Martikán, Petrů, Náděje, Kosina (53. Špinka) – Kopáček (70. Korenc) – Věříš, Kmoch (75. Jícha), Němec (59. Kuchař) – Dudek – Kasal (46. Vocel).

