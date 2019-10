„Bohužel jsme si v tomto zápase nezasloužili vyhrát, a to především za výkon v prvním poločase. Především mladí hráči znehodnotili předzápasovou přípravu, kdy místo toho, aby hráli aktivně a důrazně, tak jak jsme si řekli, připadalo mi, že jsou na procházce po nedělním obědě,“ zlobil se trenér Petr Šafránek.

„Gól, který jsme dostali, byl po hrubé chybě. Druhý poločas se soupeř zkušeně zatáhl a nechal nás tvořit, a to se nám příliš nedařilo. A jelikož jsme nedali ani penaltu, tak jsme zůstali bez bodu. Není to první zápas, kdy se ukazuje, že řada mladých hráčů má nestabilní výkony a přístup k zápasu. Bohužel je to odvrácená tvář mladého mužstva, které ale má svou perspektivu,“ dodal Petr Šafránek.

Branka: 36. Grospič. Poločas: 0:1.

Pečky: Kopecký – Nebřenský, Macháček, Pikner, Richter – Švára (46. Materna), Křivský, Lindner, Novák (67. Mužík) – Holub (46. Králík), Proskočil.