Druhá příčka vám patří možná i proto, že jste v sedmi domácích zápasech neztratili ani jeden bod. Ale ani na hřištích soupeřů to nebyl propadák, venku jste získali osm bodů v šesti duelech.

Z domácího hřiště jsme vytvořili na podzim nedobytnou tvrz. Získali jsme plný počet bodů a obdrželi pouze dvě branky, což je z mého pohledu a myslím, že i z pohledu našich fanoušků, úžasné. Když bylo ještě slušné počasí, tak nám na domácí zápasy chodila celkem slušná divácká návštěva, za což děkujeme. Co se týče venkovních zápasů, tam se nám dva zápasy nepovedli a zbytečně jsme ztratili body. Ale jak říkám, v součtu bodů jsme spokojeni.

Který zápas byl z vašeho pohledu nejpovedenější a naopak?

Povedených zápasů jsme odehráli celkem dost. Určitě si cením vítězství s Ostrou, s Vrdy, bod v Semicích, jelikož to jsou kvalitní soupeři a právem jsou v popředí tabulky. Určitě si cením i výhry nad Bílým Podolím, v Žiželicích, kde jsme nepodali určitě nejlepší výkon, ale touhou po třech bodech jsme zápas urvali. A v takovýchto zápasech se projeví duch mužstva a dobrá parta. Ale nejlepší zápas jsme odehráli asi na půdě vedoucího mužstva v Jíkvi, kam jsme jeli s respektem, ale zaslouženě vyhráli bez obdržené branky.

Jak jste spokojený s produktivitou týmu a obrannou částí?

Naše obrana patří k nejlepším v soutěži. Obdrželi jsme třináct branek, z toho osm ve dvou zápasech, v Pečkách a v Liblici. Na zápas máme průměr jednu obdrženou branku, což je skvělé. Je to samozřejmě práce celého mužstva. Co se týče produktivity, musíme vyzdvihnout třetí místo Adama Vyhnánka ve střelecké tabulce naší soutěže . Ale za ním je velký propad. Tam by jsme potřebovali, aby se na něho dotáhli ještě další naši hráči.

Většina trenérů od krajských soutěží níž si stěžuje na špatnou tréninkovou morálku. Jak jste spokojený s docházkou vy?

Jelikož se nám podařilo kádr doplnit o několik mladých hráčů, tak jsme se na tréninky scházeli pravidelně v celkem obstojném počtu. Ke konci soutěže někteří hráči nastoupili na vysoké školy, tréninky kvůli tmě začínaly dříve, a tak nás na tréninky začalo chodit méně. Když to však srovnám s minulými léty, tak došlo k rapidnímu zlepšení. Je to dáno i tím, že máme celkem široký kádr a hráči cítí nějakou konkurenci, což v minulosti nebylo. Vytvořila se zde dobrá parta kluků, kteří táhnou za jeden provaz. Doufám, že to bude pokračovat i v jarní části.

Co vás čeká v zimní přestávce?

Když to doba dovolí, začneme trénovat na konci ledna. Do toho vložíme nějaký hokej, někteří hráči hrají soutěž futsalu a tím se udržují v kondici. Máme naplánované krátké soustředění. Kádr by měl zůstat pohromadě, i když nějaké změny nevylučuji.

Závěrem bych chtěl všem fanouškům, hráčům a funkcionářům popřát hezké svátky, šťastný Nový rok a doufám, že to situace dovolí a na konci března vyběhneme k mistrovským zápasům.

