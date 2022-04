Oba týmy přivítal ve Hřebči sníh a jestli ten postupně plochu opustil, tak ledový vichr vydržel na návštěvě do poslední minuty. Štval všechny, ale oba celky ho dovedly také využít. V první půli hosté. Foukalo jim do zad, brzy toho využil přesnou ranou Dudek a jeho trefa se nakonec ukázala vítěznou.

Hřebeč bez distancovaného Lukiče a zraněného Nováka, ale poprvé se všemi ligovými posilami Podaným, Jablonským a Prosekem, se nedostala do půle k ničemu, ale po přestávce se postupně začala zvedat, aby zejména v závěrečné čtvrthodině soupeři pořádně zatopila. Neúnavný Jakub Podaný napálil tyčku, pak posílal prudký centr po čáře, kde však jeho spoluhráči trestuhodně scházeli. V nastavení už po závaru a přesné ráně Pařízka k tyči všichni křičeli gól, jenže brankář hostů Drápela se neskutečně položil k tyči a merunu vytlačil.

„Víc se nám povedl druhý poločas, kde jsme si už po větru vytvořili tlak. Možná nám chybělo trochu štěstí, možná jsme nějaké situace měli lépe dohrát. Ale to je fotbal, třeba se poučíme a příště nám tam něco vlétne,“ říkal bývalý ligový borec, dnes televizní spolukomentátor Jakub Podaný, který toho ve Hřebči zatím moc neodehrál. „Brzy jsem se zranil, také se mi zápasy často kříží s televizí a byl jsem i docela nepříjemně nemocný. Ale dneska jsem si zahrál docela fajn,“ byl rád.

Burgerův podařený návrat, při výhře zapsal i asistenci

Podaný hned po posledním hvizdu rozhodčího Šestáka přišel z soupeřovu brankáři Drápelovi a sportovně ho pochválil za jeho poslední zákrok proti Pařízkovi. „Aby ne, zasloužil si to, chytil jim tři body. Říkal mi, že míč ani neviděl, přesto se tam dokázal dostat a vytlačit ho. Pěkný zákrok,“ chválil Podaný soupeře.

Sám Michal Drápela byl šťastný, že mu povedlo ránu vyrazit. „Už jsem myslel, že to tam je, ale povedlo se to vytáhnout. O to je to radostnější než kdybychom z toho dostali gól a v 90. minutě přišli o výhru,“ říkal a vážil si reakce Jakuba Podaného. „Tady hrají normální kluci, kteří něco hráli a mají chování.“

Jeho tým i přes velké oslabení a nefotbalové podmínky zápas zvládl. „Přivítalo nás pět centimetrů sněhu a vichr, prostě nefotbalové prostředí. I tak jsme výborně začali, ale po dvaceti minutách jsme trochu ubrali. Celkově jsme to však zvládli, což je pro nás strašně důležité. Támhle jde o berlích dvacet gólů (ukázal na Jana Jíchu), s Robinem Vocelem jich odešlo dalších deset, takže musíme bojovat. Byla tam tedy jedna tyčka, což je padesát na padesát, ale zvládli jsme to, ve Hřebči se nebude jen tak vyhrávat,“ neskrýval spokojenost Michal Drápela.

Zajímavou myšlenku vyslovil i domácí manažer Štěpán Sádecký, podle něj je Velim jasně nejlepším mužstvem krajského přeboru. „Kdo říká že Dobrovice, nemá pravdu. Škoda, že nám chyběli Novák s Lukičem, s nimi bychom Velim dnes porazili. Ještě zajímavější by ale bylo, kdybychom byli kompletní my i oni. A bylo lepší počasí,“ dodal Sádecký.

Hřebeč – Velim 0:1 (0:1). Branka: 11. Dudek. Rozhodčí: Šesták. Diváků: 70.