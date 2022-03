Dvě penalty proti Českému Brodu rozhodly o výsledku utkání

"Hosté první poločas více drželi balón a po našem nedůrazu a jedné z dvou chyb obrany vstřelili vedoucí gól. Pak ještě nastřelili břevno. My měli dvě nebezpečné střely. Druhý poločas žádné vyložené šance nepřinesl. My se snažili vyrovnat a vrhli vše do útoku. V nastavení po špatném odkopu hostů se nám se štěstím podařilo zaslouženě vyrovnat. Remíza je asi spravedlivá. Klukům děkuji za bojovnost,“ dodal zklamaný trenér Petr Samek.

Branky: 92. Nouzák – 38. Rubeš. Poločas: 0:1.

Liblice: Hrdinka – Kadeřábek, Pop (75. Straňák), Doležal, Kliment – Plachý (59. Nouzák), Nývlt, Pačes, Schovanec (85. Vosecký) – Hejda, Hrstka (94. Pospíchal).

Spanilá jízda Velimi skončila. Po sedmnácti zápasech