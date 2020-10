„V tomto zápase jsme již potřebovali naplno bodovat, a to se nám opět nepovedlo. Soupeři stačila k vítězství jedna povedená střela a získal tři body,“ uvedl trenér Býchor Marek Chvalovský.

„Býchory mají na svém kontě sice jen dva body, ale mužstvo mají velmi kvalitní. Což se projevilo hlavně na držení míče, které bylo asi osmdesát procent ve prospěch domácích. My se však dokázali dobře posouvat a vyplňovat prostory. Je znát, že se momentálně můžeme opřít o fungující defenzivu, kdy nepouštíme soupeře do šancí. My čekali na své protiútoky a i když hra nebyla z naší strany nijak oslnivá, tak jeden gól nám na výhru stačil,“ zhodnotil utkání trenér Liblic Petr Samek.

O osudu utkání rozhodla 34. minuta, kdy se za hosty prosadil útočník Hrstka.

„Za celý zápas jsme nedokázali ani jednou vystřelit a tím prohráli zápas. V poslední době hrajeme pouze po vápno, chybí nám větší chuť dát gól. Musíme se připravit na další zápasy a doufat, že už to zlomíme. Nedělám to často, ale tentokrát musím pochválit výkon rozhodčích,“ dodal Chvalovský.

„Když se nedaří herně, tak je třeba o to víc bojovat a těší mě, že na to kluci přišli. Za tři body si zaslouží pochvalu a myslím, že dál není třeba nic rozebírat,“ dodal Samek.

Branka: 34. Hrstka. Poločas: 0:1.

Býchory: Heres – M. Kedršt, Tichý, Jirkovský, P. Kedršt (80. A. Vyhnánek), Rychlík (46. A. Chvalovský), Chlumský, Teplý (67. Funda), Kulich (73. Kuchař) – Lev, Berger (46. J. Vyhnánek).

Liblice: Matoušek – P. Nouzák (88. Hrdinka), Kliment, Doležal, Vosecký – Pačes (73. Svoboda), Nývlt, Schovanec (67. Vedral), Vostrovský (90. Nanár) – Bázlík, Hrstka.