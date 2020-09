Liblice slaví první výhru v letošním ročníku nejnižší krajské soutěže

Na domácí premiéru si fotbalisté Liblic museli počkat až do čtvrtého kola. Před svými fanoušky se ale uvedli úspěšně a po výhře 2:0 nad Vrdy si připsali první letošní body do tabulky I. B třídy skupiny C.

Z utkání I. B třídy Pečky - Liblice (1:0). | Foto: Jan Břečka