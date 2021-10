„Pro někoho asi překvapivý výsledek, ale spravedlivý a odpovídající dění na hřišti,“ uvedl předseda liblického klubu Jiří Pospíchal.

„V utkání se hrála spíš kopaná než fotbal. Domácí byli v soubojích důraznější, agresivnější a proto si připsali tři body,“ konstatoval zklamaný trenér Býchor Marek Chvalovský.

Liblice o svém druhém vítězství v sezoně rozhodla již v první půli, kdy vstřelila všechny tři góly.

„Šli jsme do utkání s respektem, přeci jen jsme hostili první tým tabulky. Také první minuty měli hosté míč častěji na svých kopačkách, ale my dobře bránili a Býchory hrály jen po vápno. My chtěli spoléhat na brejky a po jednom utekl Hejda, ale jeho zakončení bylo slabé a gólman si s ním poradil. Hra se po chvíli vyrovnala, ale hrálo se jen mezi vápny. Ve 25. minutě pak Hrstka vystřelil z asi 40 metrů a k překvapení všech, a zejména hostujícího gólmana, míč zapadl přesně pod břevno. Tím jsme Býchory trošku zaskočili. Ještě víc byly překvapené, když se ve 39. minutě prosadil nekompromisně hlavou Doležal po skvělé zahraném rohu od Hejdy. A definitivní tečku jsme jim dali před odchodem do šaten, když Hrstka z úhlu vystřelil, gólman to jen vyrazil a Vedral ve skluzu dal třetí gól,“ popsal klíčové okamžiky první půle Jiří Pospíchal.

„Do druhé půle jsme čekali, že na nás Býchory vlétnou, ale hráli jsme dobře v bloku a naší organizovanou hrou jsme je k ničemu nepouštěli. Naopak my jsme mohli vedení několikrát navýšit, když jsme využili chyb hostů v rozehrávce, nebo když jsme podnikli brejk do jejich otevřené obrany, ale bohužel přesnost v zakončení byla mizerná. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě a Býchory jsme nepustili do žádné větší šance. Podali jsme nejlepší výkon v sezoně a všem klukům děkuji za to, jak to odjezdili. Také děkuji klukům z béčka, kteří nám přišli pomoct, protože naše marodka je pořád neskutečně obrovská,“ dodal spokojený Pospíchal.

Branky: 25. Hrstka, 39. Schovanec, 45. Vedral. Poločas: 3:0.

Liblice: Hrdinka – Kliment, Bahr, Doležal, Vostrovský – Hrstka, Pačes, Schovanec (81. Řípa), Hejda (74. Sýkora) – Vedral (61. Plachý), Dukay.

Býchory: Heres – Křivský, Suchý (46. Jehlička), Jirkovský (46. Šimák), J. Vyhnánek – A. Chvalovský, Chlumský, A. Vyhnánek, Kuchař – Lev, Pelikán.