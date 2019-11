„Po kanonádě Sadské v minulém kole se ozývaly trochu pochyby, ale jsem moc rád, že je kluci takhle rozcupovali,“ začal hodnocení povedeného utkání domácí trenér Petr Samek.

„Přijel k nám sebevědomý a ambiciózní soupeř, kterého dobře známe. Kádr má dlouho pohromadě a my se tak na něj mohli lépe připravit. Věděli jsme, jaké hráče hlídat, kterým to znesnadňovat, a to se nám povedlo splnit do puntíku. Kluci k tomu navíc přidali nadstandardní výkon a konečně při nás jednou stála i fotbalová štěstěna. Dá se tedy říct, že si to všechno sedlo, jak nejlépe mohlo a my tak, podlé mého, zaslouženě vyhráli,“ zářil po utkání hodně spokojený Samek.

„Tím však nechci říct, že soupeř hrál špatně, to vůbec ne. Ale byli jsme lepším týmem. Bojovnější, důraznější a hosty do žádné vážnější situace nepustili. Tedy až na naše zaváhání, kdy jsme soupeři gól sami darovali. To se někdy stane. Přesto mám po tomhle zápase pro kluky jen slova chvály,“ uzavřel hodnocení posledního podzimního zápasu liblický kouč.

Branky: 30. a 33. P. Nouzák, 65. Hrstka – 56. Rusnak. Poločas: 2:0.

Liblice: Matoušek – F. Řípa, Fott (71. Vosecký), Pop, Svoboda – Pačes, Vlk, Bázlík, P. Nouzák (89. Bubník), Zimmermann (49. Doležal) – Hrstka (79. Hejda).