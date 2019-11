Po delším půstu se fotbalisté Liblice dočkali dvoubodového zisku. Na půdě Bílého Podolí zvládli penaltový rozstřel, kterému předcházelo bezbrankových devadesát minut.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Povedlo se nám navázat na výkon proti poděbradskému Slovanu a i na půdě Bílého Podolí jsme díky bojovnosti trápili soupeře. Ten měl za celý zápas jen několik závarů po nakopávaných míčích do našeho vápna. My můžeme žehrat na koncovku, kdy se ani jedna ze čtyř tutovek neujala. Utkání tak musely rozhodnout penalty, kde se k nám přiklonilo štěstí a my tak po delší době dosáhli na nějaké body,“ byl po utkání spokojený trenér Petr Samek.