Hlízov – Poslední utkání letošního ročníku I. B třídy skupiny C mají za sebou hráči Liblice. Ti se představili na půdě postupujícího Hlízova, se kterým drželi dlouho bezbrankový stav, o jejich prohře nakonec rozhodla jediná branka.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„V Hlízově jsme přežili několik šancí domácích a bohužel jsme inkasovali ze situace, která snad ani šancí nebyla. Domácí hrozili především z rohů a standardních situací. K mému údivu nás ale nepřehrávali. Je mi jasné, že to bylo poslední utkání a ani my se neprezentovali skvělým výkonem, hrálo se na půl plynu, i vzhledem k počasí. My jsme museli v sestavě trochu improvizovat a tak do pole musel i brankář béčka,“ uvedl trenér Petr Samek.