„Z naší strany opět zápas, kdy jsme mysleli, že všechno půjde samo a každý soupeř, co přijede, se porazí sám. Liblice hrála ze zajištěné obrany a čekala jen na brejky, ve druhém poločase byla snad jen třikrát na naší polovině, ovšem dvakrát vyřešila výborně brejk, dala dvě branky a rozhodla zápas,“ posteskl si obránce Žiželic Lukáš Kubelka.

„Vzhledem k omluvenkám a přibývajícím zraněním jsme do zápasu šli v kombinované sestavě. A vzhledem k soupeři bylo jasné, že to nebude nic jednoduchého,“ uvedl trenér Liblic Petr Samek.

„Do zápasu jsme tak vstupovali s trochou nervozity na kopačkách. Někteří hráči nastoupili na postu, kde nejsou úplně zvyklí, a to bylo ze začátku znát. Naše hra byla neurovnaná a přicházely zbytečné ztráty. Přes to všechno jsme se dostali díky Doležalovi po standardce do vedení, což je pro nás v posledních zápasech velký bonus. Domácí přidali na agresivitě, víc chtěli, dali do toho víc srdíčka a za to byli odměněni šťastnou, ale vyrovnávací brankou,“ popsal úvodních pětačtyřicet minut Petr Samek.

První poločas skončil nerozhodně, druhý vyhráli o branku hosté.

„Po změně stran se nám podařilo jít celkem brzy do vedení, které se nám díky povedenému střídání povedlo i navýšit. Domácí dokázali z penalty snížit a v závěru se strhla přetahovaná o body. Soupeř hrál na maximum rizika a my zase chodili sami na brankáře. Pojistku jsme bohužel nepřidali. Naštěstí ani domácí tým neskóroval. V samém závěru sice docílil branky, naštěstí byl rozhodčí pozorný a úmyslnou hru rukou ocenil druhou žlutou a gól neuznal,“ ulevilo se hostujícímu trenérovi.

„My hrajeme maximálně po vápno, nejsme vůbec nebezpeční směrem dopředu a když už si šanci vypracujeme, tak ji neproměníme. S tímhle přístupem body sbírat nebudeme. Jsem hodně zklamaný,“ dodal Kubelka.

Zatímco on měl vrásky na čele, liblický kouč byl na své svěřence pyšný.

„Před kluky musím smeknout. Hráli na krev a je mi jasné, že některé bude zápas ještě bolet. Ale obětovali tomu vše, aby se vyhrálo a z toho mám vážně velkou radost. Domácí tým je fyzicky velmi dobře vybaven, a to bylo v závěru hodně znát. Není divu, že dokáží otáčet zápasy. Tentokrát jsme jim to s vypětím všech sil nedovolili,“ byl po zápase hodně šťastný liblický Petr Samek.

Branky: 41. Novotný, 76. Kubelka z PK – 15. Doležal, 54. Bázlík, 72. Borovička. ČK: 90+3. Kubelka (Ž). Poločas: 1:1.

Žiželice: Rokos – Bubeník, Kubelka, Novotný, Chlupáč – Rous, Mical, Mejvald, Martínek – Korčák, Hrstka (61. Fořt).

Liblice: Matoušek – Svoboda, Doležal, Fott, F.Řípa – Vosecký, Schovanec (74. Nývlt), P. Nouzák (72. Borovička), Vostrovský – Bázlík, Hrstka (88. Pospíchal).