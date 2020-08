Dokázali otočit nepříznivý stav a druhý poločas odehráli proti oslabenému soupeři. Ale ani to nestačilo liblickým fotbalistům na bodový zisk. V úvodním kole I. B třídy narazili na zarputilost Sadské a na jejím hřišti prohráli 2:3.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Sadskou známe. Víme, že její hra je založená na Svobodovi, ale na hřišti na to zapomínáme. Právě z jeho centru vytěžili domácí poločasové vedení. Prakticky celý druhý poločas jsme hráli přesilovku. Povedlo se nám otočit skóre na svou stranu a vypadalo to dobře. Jenže místo toho, abychom si utkání pohlídali, tak jsme nepochopitelně přestali hrát. Naopak domácí se semkli, jezdili po zadku a nedali nám metr hřiště zadarmo. My vypadli z role a nesrovnali se s tím. Nebojovali jsme, nepodstupovali souboje, z naší strany tam nebylo nic. Domácím jsme dovolili nejen vyrovnat, ale krásnou střelou z dálky dokonce převážit vítězství na svou stranu,“ popsal průběh utkání rozladěný liblický lodivod Petr Samek.