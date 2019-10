„To, co nás zdobilo na začátku soutěže, se vytratilo a momentálně herně tápeme,“ posteskl si liblický lodivod Petr Samek.

„Vyrovnaný úvod trval jen čtvrt hodiny, kdy domácí potrestali naši lehkovážnost při bránění standardní situace a na zadní tyči uklidili pohodlně propadlý míč. Což je pro mě nepochopitelné. Když jsme pak soupeři darovali nešťastnou desítku, tak už to bylo těžké. Domácí kontrolovali hru. My toho opět moc nepředvedli. Především v útoku to bylo z naší strany jalové. Pomalu jsme otvírali hru a dokázali snížit. Ovšem Městec měl další šance, které skončily na brankové konstrukci. Definitivní tečka přišla v samém závěru, kdy jsme inkasovali potřetí,“ zhodnotil utkání Petr Samek.

„Soupeř vyhrál zaslouženě a my se nad naším výkonem musíme zamyslet. Na klidu nám nepřidává ani stále se rozrůstající se marodka, což pro příští zápasy bude další problém,“ očekává starosti Samek.

Branky: 15. Synek, 35. Krejčí z PK, 90. Havránek – 80. Vlk. Poločas: 2:0.

Liblice: Matoušek – P.Nouzák (87. Brabenec), Sobotka, Pop, Svoboda (46. Vosecký) – Hejda, Vlk, Kliment, Zimmermann – Bázlík, Hrstka (69. Lanc, 75. Bičák).