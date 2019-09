„Věděli jsme o kvalitách kádru soupeře, který nedoznal přílišných změn oproti minulému ročníku, kdy Semice hrály o třídu výš. Proběhly i nějaké informace o individuálních dovednostech hostů. Z tohoto pohledu jsme na soupeře byli připraveni,“ poznamenal liblický trenér Petr Samek.

Od začátku soupeř dokazoval své kvality. Byl často na míči a nepouštěl Liblice do hry.

„Nám nezbývalo, než se snažit hrát i tak bojovně a důrazně. Do šancí jsme se moc nedostávali, ale ukázalo se, že naší silnou stránkou jsou rychlé výpady. Přišly dva naše brejky a z toho alespoň jeden zakončil gólově Hrstka. To soupeřem trochu zatřáslo,“ přiblížil první poločas domácí trenér.

Po změně stran už byl obraz hry vyrovnanější.

„Nám se podařilo pojistit vedení po dalším brejku a další šance jsme neproměnili. Soupeř pak do nás sice bušil, ale ani tak si přes naši zodpovědně pracující obranu nedokázal vytvořit vážnější šanci. Až čtvrt hodiny před koncem se dočkal. To jsme nezachytili rychlý útok hostů a byla z toho penalta. Soupeř snížil a zbytek zápasu už tak hrál na riziko. A bylo otázkou, jestli vyrovná, nebo my přidáme pojistku. Výsledek už se ale neměnil a my si tak připsali velmi cenné vítězství,“ oddechl si po konci zápasu Samek.

„Soupeř rozhodně působil fotbalovějším dojmem, ale nám v tomhle utkání skvěle fungovala obrana včetně brankáře. Celý tým to zodpovědně odbojoval, což je důležité hlavně ve chvílích, kdy se herně nedaří. Pro nás jsou to určitě šťastné tři body,“ uzavřel Petr Samek.

Branky: 37. a 63. Hrstka – 75. Koštíř z PK. Poločas: 1:0.

Liblice: Matoušek – Vosecký, Pop, Doležal, F. Řípa – Pačes (87. Lanc), P. Nouzák, Bázlík, Hejda – Hrstka, J. Nouzák (72. Sýkora).