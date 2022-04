Býchory jsou na jaře stoprocentní. V Rožďalovicích se ale strachovaly

„Super nasazení od celého týmu. Prvních patnáct minut měli domácí několik standardek, my ale vše ubránili. Pak se hra vyrovnala a standardní situace jsme měli i my.Po jedné takové skončil tečovaný balón na břevně domácí branky, následně se odrazil šťastně k našemu hráči a vedli jsme. Později se ukázalo, že to byl jediný gól celého zápasu. Každý tým měl do konce spoustu možností, my myslím více, ale gól již žádný tým nedal. Vítězství asi šťastné, určitě ale zasloužené.Chválím celý tým v čele s brankářem, který nás mnohokrát podržel,“ řekl spokojený trenér Petr Samek.