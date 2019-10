Nalezli sice ztracenou bojovnost, ale tu dokázali proti poděbradskému Slovanu aplikovat jen hodinu, a to bylo málo. Libličtí fotbalisté ve zbylém čase ještě třikrát inkasovali a lídrovi I. B třídy skupiny C doma podlehli 1:4.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Kluky musím za výkon pochválit. Je to sice obehraná písnička, ale kádr nám decimují zranění a nás to dostává do složité situace. Hodinu hry jsme soupeře trápili, ale pak už nám došly síly a hosté toho dokázali využít. Měli sice častěji míč na svých kopačkách, ale že by nás úplně přehrávali, to si nemyslím. Těžili především z výškové převahy a hrozili hlavně ze standardních situací. Ostatně z nich jsme dostali všechny branky,“ posteskl si liblický trenér Petr Samek.