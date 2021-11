Libličtí fotbalisté mohou litovat, že podzimní sezona je u konce. V posledních pěti kolech I. B třídy skupiny C totiž dokázali bodovat. V úplně tom posledním zvítězili v Rožďalovicích 4:2.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pátek - Liblice (4:1) | Foto: Foto: Markéta Stiborová

„Zápas dvou rozdílných poločasů. Po úvodním oťukávání jsme soupeři zase darovali branku, když náš brankář podklouzl a domácí útočník dával do prázdné. Potom se soupeř zatáhl a my převzali iniciativu. Dlouhou dobu jsme se ale nemohli prosadit, až po půl hodině poslal Hrstka za obranu Klimenta a ten střílenou nahrávkou našel Vostrovského, který vyrovnal. Hned z rozehrávky vybojoval Schovanec balón, který se k němu ve vápně vrátil a ten bodlem prostřelil vše, co mu stálo v cestě. A aby toho nebylo málo, tak dvě minuty na to si vzal balón Hejda a krásnou střelou na zadní tyč navýšil naše vedení na 3:1. Soupeř byl na kolenou, ale nám zvlhl střelecky prach a bohužel další šance jsme neproměnili. Tím jsme dali šanci soupeři v druhé půli, kdy naopak on hrál a my se jen bránili,. Také jsme na to doplatili brankou na 2:3. Domácí otevřeli obranu, ale my nedokázali proměnit ani sólové nájezdy a tím drželi Rožďalovice ve hře, protože naše obrana byla taky slušně průchozí. Naštěstí domácí útočník také neměl svůj den a dokázal spálit pár stoprocentních šancí,“ uvedl předseda klubu Jiří Pospíchal.