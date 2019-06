Liblice – Domácí neporazitelnost v základní hrací době drží na jaře fotbalisté Liblice. Nic na tom nezměnily ani Vrdy, které v dalším kole I. B třídy pod vysílačky přicestovaly. Po remíze 1:1 si nakonec druhý bod odvezli po penaltách hosté.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Úvodní desetiminutovka patřila nám. Bohužel během ní jsme zahodili tři vyložené šance. Pak jsme místo jednoduchého odkopu z obrany chtěli tvořit a to byla žákovská chyba, po které šel hostující útočník sám na branku. Nejprve trefil tyč, ale následnou dorážku už poslal do naší sítě. Po gólu narostly soupeři křídla a už jsme to s ním měli těžké. Ze složité situace nás vysvobodila až přestávka,“ popsal úvodní pětačtyřicetiminutovku liblický trenér Petr Samek.