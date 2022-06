FOTO: Kolín se ukázal jako pravý mistr. Nastoupili talentovaní mladíci

„My byli více na míči a měli nějaké náznaky šancí, ale chyběla nám finální přihrávka. Tu naopak ukázal nestárnoucí domácí kapitán Svoboda, kdy prošel čtyři naše hráče a pak předložil krásnou finálku a domácí záložník se nemýlil. My naštěstí za chvíli srovnali a dál pomýšleli na tři body. Ale před poločasem se nám potvrdilo, jak jsou karty rozdány, když nám byl vyloučen Nývlt,“ podotkl Pospíchal.

„V druhé půli jsme se snažili i v deseti o zvrácení výsledku, ale do otevřené obrany předváděli domácí pěkné akce a všechny naše akce trestali. Celá letošní sezona byla taková divná. Ačkoliv jsme měli kvalitní hráče a asi nejvíc bodů za celou dobu v I. B třídě, tak přesto padáme do okresního přeboru. Věřím, že dokážeme zkonsolidovat kádr a co nejdříve se vrátit zpět. Díky všem za podporu v této sezoně,“ dodal Jiří Pospíchal.

Branky: 26. Balaš, 60. a 83. Plot, 77. Šátek – 49. Vostrovský. ČK: 43. Nývlt (L). Poločas: 1:0.

Liblice: Hrdinka – Strnad, Bahr, Kliment, Vostrovský – Schovanec (75. Lanc), Nývlt – Plachý, Dukay, Hejda – Hrstka.

Býchory potvrdily roli favorita. Oslavy byly velkolepé