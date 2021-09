„Bohužel máme spoustu zraněných a na zápas nás bylo jedenáct. Tímto děkuji klukům z béčka, kteří přejížděli ze svého zápasu a šli na lavičku. A asi jsme prokletý, protože zase museli dva kluci odstoupit kvůli zranění,“ posteskl si vedoucí mužstva Jiří Pospíchal.

„V první půli jsme byli úplně mimo, svými nepřesnostmi jsme dostávali domácí na koně. Ale ti žádnou větší šanci neměli kromě jedné, kdy domácí útočník netrefil prázdnou bránu po naší chybě. Když už to vypadalo, že se protrápíme do poločasu s remízovým stavem, tak nás domácí po rychlém brejku potrestali,“ podotkl Pospíchal.

„Do druhé půle jsme vstoupili jako vyměnění a začali hrát svůj fotbal a domácí jsme přehrávali a vytěžili z toho i vyrovnání. Ale aktivita nám dlouho nevydržela a po neuhlídané standardce se domácí opět dostali do vedení a převzali i otěže zápasu. Z naší strany to už pak byla křeč a při snaze o vyrovnání jsme to otevřeli a domácí ještě dvakrát udeřili. Ani zdaleka jsme nepředvedli výkon jako minulé zápasy a zaslouženě jsme prohráli,“ dodal Jiří Pospíchal.

Branky: 45. a 87. Grospič, 61. Navrátil, 75. Kalina – 51. Hejda. Poločas: 1:0.

Liblice: Hrdinka – Kliment, Pop (39. Plachý), Bahr, Vostrovský – Hejda, Vlk (51. Řípa), Schovanec (77. Pospíchal), Pačes – Zimmermann, Hrstka.