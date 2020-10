„Po nevydařeném domácím utkání jsme chtěli v Ostré bodovat. Věděli jsme, že nás čeká mladé a běhavé mužstvo, přesto jsme začali jako profesoři a prvních patnáct minut jsme nestíhali a domácí otevřeli skóre brankou z penalty. Poté jsme začali hrát konečně fotbal a po souhře David Živný – Kubelka přišlo vyrovnaní. Zbytek poločasu jsme byli lepší a tento výkon potvrdil Novotný brankou z přímého kopu ze 60 metrů přes vyběhnuvšího domácího brankáře. Ve 42. minutě přišel zlomový okamžik zápasu, kdy jsem neproměnil do šatny pokutový kop,“ uvedl stoper Žiželic Lukáš Kubelka.

„Druhý poločas nás domácí doslova semleli, jakoby naskočil úplně jiný tým. Byli všude o dva kroky dříve a my nevěděli, co s nimi. Za druhý poločas si vítězství zasloužili víc než my. Přesto, že si dáme tři „vlastní“ góly, takové, které nám žádný soupeř nenabídne jako nabízíme my, prohru beru na sebe. Kdybych proměnil penaltu do šatny na 3:1, věřím, že jsme odvezli tři body. Bohužel jsem hráli fotbal pouze od 15. do 45. minuty, a to na body nestačí. Je na čase začít sbírat body. Jsme v místech tabulky, kde být nechceme a myslím, že kvalitou kádru na sedmé místo ani nepatříme. Bohužel forma týmu je špatná,“ dodal Kubelka.

Branky: 16. Chramosta z PK, 50. Wolf, 78. Dozorec – 22. Kubelka, 32. Novotný. Poločas: 1:2.

Žiželice: Rokos – Bubeník (89. Fořt), Kubelka, Novotný, Rous – Mejvald, D. Živný, Mical, Martínek – M. Živný (17. Hrstka), Korčák.