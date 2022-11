„K zápasu není z naší strany moc co hodnotit, byla to jedním slovem hrůza,“ přiznal trenér Zdeněk Buřič.

Druhá porážka v řadě. Velimská rezerva klesla na třetí místo

„Všichni ať si sáhnou do svědomí, co pro přípravu k utkání s Městcem udělali. Přístup byl katastrofální, chování hráčů na hřišti bylo na úrovni žáčků. Naši lehkovážnost domácí trestali velmi efektivně, takže už do poločasu bylo rozhodnuto. Dokázali jsme vyrábět stále stejné chyby. Nejprve laciná ztráta míče, pak necháme z křídla odcentrovat hráče a ve vápně nepokryjeme jediného útočníka, který to hlavou míč uklízí do naší brány. Tři góly byly jak přes kopírák, to se nevidí. Hrozivé defenzivě, navíc po většině utkání sekundoval nevýrazný útok, nebylo od čeho se odpíchnout,“ posteskl si Buřič.

„To už jsme od 30. minuty hráli o deseti. Problém s disciplínou nás bohužel srazil v té bídě ještě víc. Nechat se během třinácti minut hloupě vyfaulovat svědčí o tom, jak na hřišti vůbec nepřemýšlíme nad průběhem utkání. V oslabení pak už bylo těžké najít sílu k odporu. My jsme úplně odpadli, a naopak soupeř se dostal do takové pohody, že bylo jen otázkou, kolik branek ještě dostaneme. Druhou půli jsme si kolektivně protrpěli a reagovali už jen na případnou hrozbu dalšího vyloučení, protože žluté karty přibývaly. Konečný výsledek je pak možná ještě milostivý,“ podotkl Buřič.

„Pro mě je ohromným zklamáním, jak špatně odehrajeme zápas s bodově blízkým mužstvem v tabulce. Pokud jsme se před týdnem plácali po zádech, jaký jsme borci, tak jsme si zase pěkně sedli na zadek. Kdybych měl hodnotit individuální výkony hráčů známkou, byl by to velký propadák,“ dodal nazlobený Zdeněk Buřič.

Branky: 12. a 36. Velenský, 29., 43. a 58. Tyl, 69. Šoufek. ČK: 30. Richter (P). Poločas: 3:0.

Pečky: Cmár – Sejpal, Cihlář, Bydlák (49. Havelka), Křivský (81. Švára) – Richter, Brunclík (77. Müller), Zborník, Materna (46. Kašpárek) – Buřič (59. Zajíc), Sova.

