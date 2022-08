SK POŘÍČANY

(sestup z divize)

∙ Zdeněk Šmejkal, trenér:

Poskládali jsme mladý tým, je tady dost místních kluků a z blízkého okolí, a to byl náš cíl. Nedokážu odhadnout kvalitu soutěže, bude zde hodně silných týmů, spousta jich sestoupila. Soutěž bude hodně kvalitní. Uvidíme, jak to mladí zvládnou. Je možné, že na začátku budeme mít problémy. Chceme hrát náročný, fyzický fotbal a být v tabulce nahoře. A chtěli bychom přivést ještě dva zkušené hráče. Kádr opustili Chlapec, Kabyl, Houžvička, Zolotuchin, Pergl, Malík a Petr, naopak přišli z Českého Brodu Vymazal, Kohout, Krombholz a Hanzl, z Liblic Dukay, mladý gólman Borka z Admiry a z Tempa zkoušíme Jindřicha Dobřanského.

SK SOKOLEČ

(postup z I. A třídy)

∙ Jan Hlavatý, trenér:

Naším cílem je obstát. Očekávám, že soupeři budou hodně silní, jak už sestoupivší týmy z divize, tak ambiciózní nováčci. V tabulce bychom byli rádi někde uprostřed a především chceme bavit naše diváky. Bude potřeba bodovat hlavně doma. Do startu sezony chceme přivést ještě nějaké hráče, kteří se zatím připravují ve svých týmech ve vyšších soutěžích. Z kádru nikdo neskončil a jsem rád, že jsme hráče udrželi. Přijít by měli gólmani Gabriel z Rejšic a Tarr z Úval, dále Hlaváčz Rejšic. Řešíme příchod Dana Honce, který hrál naposledy v Českém Brodě.

SPARTA KUTNÁ HORA

(sestup z divize)

∙ Libor Tichý, trenér:

Naše cíle nejsou přehnané. Musíme se rychle zorientovatv soutěži. Hlavním úkolem je stabilizovat kádr a kvalitu a pohybovat se v horních patrech. O postupu mluvit nebudeme, jsme realisté. Víme, že to nebude jednoduché. Z týmu odešli Tichý, Exner, Pilný, Tulach, Zrůst, po iks letech skončil i gólman Jeřábek. V Kolíně se prosadil Veselý a možná tam skončí i Nekvinda. Příchody jsou ještě v jednání, to bude na poslední chvíli. V přípravě je P. Růžička z Vrdů a mladíci z Kolína Michal Exner, Čáp a Šámal.

SK HŘEBEČ

(minule 5. místo, 57 bodů)

∙ Štěpán Sádecký, manažer:

Pro mne osobně je cílem nemít starosti se záchranou, do desátého místa budu spokojený. Ale jak znám našeho trenéra Míru Nováka, ten bude mít vyšší ambice. Zná snad jedinou větu: „Do pátého místa!“ Nicméně na postup to skutečně není. Nové hráče bychom měli mít dva. Posilou je Ivo Tetur, který hrál teď za Valtice A třídu a přestěhoval se blízko Hřebče. A druhý je teď na operaci s meniskem, takže to ještě řešíme, nicméně uvidíme, jestli stihne podzim nebo až zimu. Jméno tedy prozradím, až to bude hotové. Každopádně je to hráč,o kterého jsme dlouho stáli.

SK DOKSY

(postup z I. A třídy)

∙ Martin Škvára, trenér:

Rozhodli jsme se postoupit, prostě si to vyzkoušíme a pokusíme se si tu soutěž užít, Doksy ji nikdy nehrály. Kádr zůstal v podstatě stejný, což je pro mě dobré znamení, že tady kluci hrají rádi. Posilu máme v podstatě jedinou, na volný přestup jsme získali ze Lhoty Radka Neumana. A ještě tam mám jedno okénko volné.

ČL-U Beroun

(sestup z divize)

Martin Pech, předseda:

Cílem je stabilizace kádru se zapracováním odchovanců z dorostenecké divize. Chtěli bychom se pohybovat v horním patře tabulky. Máme nového trenéra Michala Červenku a co se změn v kádru týče, přišli jen naši odchovanci a odešli Landa a Vostárek do Hořovic, David Počta do Zdic a Veselý se vrátil do Podluh.

FC VELIM

(loni vítěz KP, 72 bodů)

Radim Truksa, nový trenér:

Od vedení klubu jsme žádné konkrétní cíle nedostali, ale už s ohledem na minulé sezony, kdy Velim skončila druhá a poslední ročník dokonce vyhrála, máme jenom ty nejvyšší ambice. A to hrát o úplné čelo tabulky. Odešli dva zkušení hráči, Vocel a Šourek. Především na něm ležela velká tíha. Byl to hodně zkušený hráč. Jako náhradu jsme přivedli dva kluky z Kolína, Váchu a Šindeláře. Třetí posilou je Ramšák, který ve Velimi již působil a poslední sezonu odehrál v nižší soutěži v Rakousku.

POVLTAVSKÁ FA B

(7. místo, 50 bodů)

∙ Karel Holešta, sportovní manažer:

B-mužstvu se podařilo těžce zachránit, a tak bychom se stejně jako u áčka chtěli pohybovat v klidných vodách. Spolupráce obou týmů funguje výborně, někteří kluciz áčka budou B-týmu vypomáhat a sami tak budou mít vyšší zápasové vytížení, na což trenér Busta hodně dbá. Béčko opouští gólman Žežulka (Zlíchov), Makarchuk (Bohemians) a zřejmě i zkušený stoper Tlustý (Poříčí). Kádr budeme chtít doplnit, aby byla osa týmu kvalitní, ale vše je zatím v řešení.

AFK TUCHLOVICE

(6. místo, 51 bodů)

∙ Miroslav Supáček, trenér:

Primárním cílem je záchrana a nezažít takové nervy jako zjara… Co uděláme navíc, bude super. Přece jen po té brutální výměně týmů je přebor dost nečitelná soutěž. Posily jsme přivedli ze Lhoty – Kárníka jsem měl už v Hostouni a Sedláček prošel i Teplicemi. Z SK Rakovník přišel stoper Duchoň, o toho jsem stál roky. S Hostouní jednáme o příchodu Bureše.

MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ SK

(postup z I. A třídy)

∙ Aleš Kohout, trenér:

Chtěli bychom hrát důstojnou roli, určitě do desátého místa. Ne abychom byli braní jen tak, že se jako nováček budeme chtít zachránit, ale hrát i dobrý fotbal pro lidi a aby to kluky bavilo. V létě k nám přestoupil pouze Košek, který byl v Benátkách. Poohlížíme se ještě po gólmanovi, kterého máme pouze jednoho Vránu. Jinak myslím, že stávající kádr by mohl být dostačující. Nemáme žádné odchody a čekám naopak, že se uzdraví někteří marodi. Mělo by nám to tak vyhovovat. V případě nutnosti pak mohu vzít někoho z dorostenců, kteří jsouu nás na dobré cestě hrát kraj.

SPARTAK PŘÍBRAM

(postup z I. A třídy)

∙ Zdeněk Míka, trenér:

Do nové sezony vstoupíme s velkým elánem, ale zároveňi s velkým respektem. Chceme hrát důstojnou roli, předvádět pohledný fotbal pro diváky, jako tomu bylo v podzimní částiv I. A třídě a v neposlední řadě rozvíjet naše mladé odchovance. Do sezony jsme získali čtyři posily: Daniela Sirůčka, Jana Huška, Lukáše Kubíka a zkušeného Václava Kubu. Dále se do kádru připojili dorostenci Tomáš Jeník (velký potenciál co se týče gólů a bude se učit po boku Slepičky – pozn. red.) a Zdeněk Horešovský.

TATRAN SEDLČANY

(sestup z divize)

∙ Vlastimil Zelenka, trenér:

Počítáme spíš odchody. Hašek se vrátil do Maršovic, trio Michael Dvořák, Pavel Lípaa David Čipera bude působitv béčku a v případě potřeby nám pomůžou. Po roce se vrací gólman Filip Dřevojan a popere se o místo jedničky. Z dorostu přichází Hrabák a z béčka Matoušek. Cílem je horní polovina.

MFK DOBŘÍŠ:

(sestup z divize)

∙ Josef Máša (vedoucí družstva):

Nejvyšší krajská soutěž bude letos ohromně našlapaná a musíme k ní přistoupit s velkou pokorou. Po pádu můžou přijít slabiny. Abychom se ale hnali za postupem, to určitě ne. Hlavní bude stabilizovat kádr a zabudovat mladé. Cílem je hrát střed tabulky. Jako posily přišli Lukáš Vašák (Štěchovice) a Zdeněk Zmeškal (Uhelné sklady), odešli Petr Masopust (Štěchovice) a Petr Víšek (ukončení spolupráce).

Podzimní los:



∙ 2. KOLO – 13. a 14. SRPNA 2022



Velim – Horky, K. Hora – Nespeky, Mn. Hradiště – Dobříš, Sp. Příbram – Sedlčany, Poříčany – Tuchlovice, Doksy – Povltavská FA B, Sokoleč – Průhonice, Hřebeč – Beroun



∙ 3. KOLO – 20. a 21. SRPNA 2022



Beroun – Velim, Průhonice – Hřebeč, Povltavská FA B – Sokoleč, Tuchlovice – Doksy, Sedlčany – Poříčany, Dobříš – Sp. Příbram, Nespeky – Mn. Hradiště, Horky – K. Hora



∙ 4. KOLO – 27. a 28. SRPNA 2022



Velim – K. Hora, Mn. Hradiště – Horky, Sp. Příbram – Nespeky, Poříčany – Dobříš, Doksy – Sedlčany, Sokoleč – Tuchlovice, Hřebeč – Povltavská FA B, Beroun – Průhonice



∙ 5. KOLO – 3. a 4. ZÁŘÍ 2022



Průhonice – Velim, Povltavská FA B – Beroun, Tuchlovice – Hřebeč, Sedlčany – Sokoleč, Dobříš – Doksy, Nespeky – Poříčany, Horky – Sp. Příbram, K. Hora – Mn. Hradiště



∙ 6. KOLO – 10. a 11. ZÁŘÍ 2022



Velim – Mn. Hradiště, Sp. Příbram – K. Hora, Poříčany – Horky, Doksy – Nespeky, Sokoleč – Dobříš, Hřebeč – Sedlčany, Beroun – Tuchlovice, Průhonice – Povltavská FA B



∙ 7. KOLO – 17. a 18. ZÁŘÍ 2022



Povltavská FA B – Velim, Tuchlovice – Průhonice, Sedlčany – Beroun, Dobříš – Hřebeč, Nespeky – Sokoleč, Horky – Doksy, K. Hora – Poříčany, Mn. Hradiště – Sp. Příbram



∙ 8. KOLO – 24. a 25. ZÁŘÍ 2022



Velim – Sp. Příbram, Poříčany – Mn. Hradiště, Doksy – K. Hora, Sokoleč – Horky, Hřebeč – Nespeky, Beroun – Dobříš, Průhonice – Sedlčany, Povltavská FA B – Tuchlovice



∙ 1. KOLO – 28. ZÁŘÍ 2022



Hřebeč – Velim, Beroun – Sokoleč, Průhonice – Doksy, Povltavská FA B – Poříčany, Tuchlovice – Sp. Příbram, Sedlčany – Mn. Hradiště, Dobříš – K. Hora, Nespeky – Horky



∙ 9. KOLO – 1. a 2. ŘÍJNA 2022



Tuchlovice – Velim, Sedlčany – Povltavská FA B, Dobříš – Průhonice, Nespeky – Beroun, Horky – Hřebeč, K. Hora – Sokoleč, Mn. Hradiště – Doksy, Sp. Příbram – Poříčany



∙ 10. KOLO – 8. a 9. ŘÍJNA 2022



Velim – Poříčany, Doksy – Sp. Příbram, Sokoleč – Mn. Hradiště, Hřebeč – K. Hora, Beroun – Horky, Průhonice – Nespeky, Povltavská FA B – Dobříš, Tuchlovice – Sedlčany



∙ 11. KOLO – 15. a 16. ŘÍJNA 2022



Sedlčany – Velim, Dobříš – Tuchlovice, Nespeky – Povltavská FA B, Horky – Průhonice, K. Hora – Beroun, Mn. Hradiště – Hřebeč, Sp. Příbram – Sokoleč, Poříčany – Doksy



∙ 12. kolo – 22. a 23. října 2022



Velim – Doksy, Sokoleč – Poříčany, Hřebeč – Sp. Příbram, Beroun – Mn. Hradiště, Průhonice – K. Hora, Povltavská FA B – Horky, Tuchlovice – Nespeky, Sedlčany – Dobříš



∙ 13. KOLO – 29. a 30. ŘÍJNA 2022



Dobříš – Velim, Nespeky – Sedlčany, Horky – Tuchlovice, K. Hora – Povltavská FA B, Mn. Hradiště – Průhonice, Sp. Příbram – Beroun, Poříčany – Hřebeč, Doksy – Sokoleč





∙ 14. KOLO – 5. a 6. LISTOPADU 2022



Velim – Sokoleč, Hřebeč – Doksy, Beroun – Poříčany, Průhonice – Sp. Příbram, Povltavská FA B – Mn. Hradiště, Tuchlovice – Kutná Hora, Sedlčany – Horky, Dobříš – Nespeky



∙ 15. KOLO – 12. a 13. LISTOPADU 2022



Nespeky – Velim, Horky – Dobříš, K. Hora – Sedlčany, Mn. Hradiště – Tuchlovice, Sp. Příbram – Povltavská FA B, Poříčany – Průhonice, Doksy – Beroun, Sokoleč – Hřebeč