„Konečně jsme doma dokázali bodovat, i když to zrovna nebyl zápas, ve kterém bychom byli lepším týmem. Hosté měli více míč v držení a my se po většinu zápasu bránili. Naše hra určitě nebyla to, co jsme chtěli hrát a čím bychom se mohli chlubit, ale dobrý soupeř, těžký terén a zdravotní limity našich hráčů nás pořádně potrápily. Co nešlo fotbalovostí, tak jsme museli nahradit bojovností, což se podařilo mimořádně,“ potěšilo trenéra Zdeňka Buřiče.