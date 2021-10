V zápase měli světlé okamžiky, jenomže ani to jim nebylo nic platné. Fotbalisté Českého Brodu B v dalším kole krajského přeboru nestačili na Nespeky, s kterými na domácím hřišti prohráli O:5.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Nevyšel nám vstup do zápasu a hned po rozehrávce jsme udělali dvě hrubé chyby. Při první nastřelili hosté břevno, druhou už potrestali. Od té doby do konce poločasu jsme hráli asi nejlepší fotbal za dlouhou dobu. Předvedli jsme moře hezkých akcí. Šance měli Fikejz, Dušek, Novotný měl dobré střely. Bohužel ani jednou nám to tam nespadlo. Dokonce jsme neproměnili ani penaltu, Makovskému ji brankář chytil. Je to škoda, protože jsem cítil, že by to mohlo vyjít. Bohužel na branku se strašně nadřeme a pak nás srazí naše hloupé chyby,“ posteskl si trenér Jindřich Stejskal.