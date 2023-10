Komise rozhodčích Středočeského krajského fotbalového svazu reagovala na článek uveřejněný na webu Deníku, konkrétně na kritiku trenéra Jestřabí Lhoty Daniela Záhory po uplynulém kole I. B třídy.

Rozhodčí Roman Pomykáček během utkání Semice - Jestřabí Lhota | Foto: Markéta Stiborová

Po prohraném utkání v Semicích (1:2) trenér Záhora mimo jiné Deníku řekl: „Pokud jsou lidé, co byli na zápase v Semicích aspoň trochu soudní, tak museli také kroutit hlavou. Ale to, co předvedl pan rozhodčí Roman Pomykáček, to jsem fakt nezažil, takový zářez. Jasná penalta pro nás za stavu 1:1. O dva metry vysunutá z vápna, ve vápně jasná rýha od skluzu protihráče na našeho a hlavně 32 faulů, které pískl proti nám, z nichž minimálně 28 vůbec nebylo. To je velká ostuda. Takto mladý rozhodčí by měl vyšlapovat, aby to někam dotáhl a ne tohle.“

I.B třída: Rozhodovaly góly v nastavení. Sadská urvala první body

Na utkání byl přítomný ligový delegát Ladislav Míka. Právě kvůli devatenáctiletému rozhodčímu Romanovi Pomykáčkovi. Jde o součást projektu vzdělávání mladých rozhodčích. „Delegát zápasu ve svém zápise označil neodpískanou penaltu za hrubou chybu. Bohužel, mladým sudím se tohle někdy stane. Netřeba je více pranýřovat v médiích. Trenérovi dáváme za pravdu a chápeme jeho emoce. Každý, kdo prohraje o gól po neodpískané penaltě, by takto reagoval,“ uvedl předseda komise rozhodčích Petr Blažej.

Předseda subkomise delegátů Ondřej Knobloch dodal: „Právě proto spolupracujeme s ligovými delegáty, aby nám pomohli mladé rozhodčí vychovat a ukazovali jim chyby. Stále ale apelujeme na natáčení videí. I Jestřabí Lhota může využít zdarma naší aplikaci Sport.video pro natáčení zápasů přes mobil. Kdybychom tuto chybu měli zachycenou na videu, posloužila by nám přímo k rozboru dané situace s chybujícím rozhodčím, ale také pro další semináře a vzdělávání v rámci SKFS. Naopak se mi nelíbí vyjádření, že by v takovém utkání byly jen čtyři fauly, jak trenér řekl. Ale chápu jeho emoce.“

Trest za chybu rozhodčího bude v tomto týdnu zveřejněn v rámci tradičního zápisu Komise rozhodčích SKFS, který lze najít na úřední desce SKFS.