Kolaps Plaňan. Prohrály u posledního, přišly o Vietrova

Byl to zápas, na který budou chtít co nejrychleji zapomenout. Fotbalisté Plaňan v dalším kole I. B třídy skupiny C prohráli na hřišti Sadské 1:5 a dovolili tak soupeři získat první body v probíhající sezoně. Navíc dohrávali duel bez vyloučeného Vietrova.