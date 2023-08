Vypadalo to na první výhru v novém ročníku I. B třídy skupiny C. Ještě minutu před koncem vedli o dva góly, jenomže v závěru přišel kolaps a ztráta náskoku. Fotbalisté Plaňan hráli na úvod podzimní části na domácím hřišti nerozhodně s Rožďalovicemi 2:2.

„Že i zdánlivě vyhraný zápas se nemusí vyhrát, o tom jsme se přesvědčili a jsme zklamaní. Ale i takový je fotbal,“ posteskl si trenér Petr Šafránek.

„První poločas byl herně v naší režii a soupeři jsme toho moc nedovolili. Hned na začátku zápasu si o balon řekl za hranici velkého vápna Freund a přihrávku proměnil po střele v naší první branku. V prvním poločase to byla jediná branka, a to byla velká škoda, mohli jsme vést větším rozdílem. Druhý poločas se mi z naší strany již tolik nelíbil, ale do šancí jsme se stále dostávali. Rýva nejprve netrefil z dobré pozice míč, takže z toho nic nebylo, pak již nedokázal přehodit vybíhajícího brankaře. Dobré postavení a tím i šance nedokázali dotáhnout do gólového efektu také Kuchař a Motrunich. Nakonec jsme druhou branku do sítě soupeře dali po závaru, když se před brankou nejlépe zorientoval Kuchař. Bohužel celá tato pasáž nás stála v tomto zápase všechny body. Závěr byl pro nás jako špatný sen,“ podotkl Šafránek.

„V samém závěru se nejdříve nedomluvil náš brankař s obráncem, míč propadl a Grospič ho uklidil do prázdné branky. O minutu později přišla naše zbytečná ztráta a hostující hráč trefil přesně. V nastavení bylo před naší brankou ještě pár závarů, ale to jsme již ustáli. Soupeři jsme dvě branky darovali, ale zápas se rozhodoval ve velkém vápně před hostující brankou, a tam jsme si vítězství nevystříleli. Ponaučení, ale velké i v tom, jak se mají odehrát poslední minuty rozhodnutého zápasu,“ dodal zklamaný Petr Šafránek.

Branky: 7. Freund, 70. Kuchař – 89. Grospič, 90. Tu Hai Linh. Poločas: 1:0.

Plaňany: Arnold – Freund (51. Žemba), Konůpek, Vietrov, Starov – Nedvědil (46. Rýva), Sosvor (57. Nevdashov), Volavka (75. Čech), Motrunich, Klucska (64. Shpuryk) – Kuchař.

