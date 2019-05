Vzhledem k tomu, že A-týmy obou oddílů měly své zápasy ze soboty odehrané, očekávalo se, kdo sáhne k posílení sestavy pro tento duel. V tomto směru měli jednoznačně navrch hosté, kteří v základní sestavě disponovali hned sedmi hráči, zatímco domácí pouze třemi.

„Začali jsme dost nekoncentrovaně a hned z prvního nákopu jsme inkasovali. To běžela snad patnáctá vteřina. My byli opět posílení o hráče áčka a to je velká výhoda. Nevýhodou je snad jen nedostatečná sehranost, kdy jsme pokulhávali v některých automatizmech, ale vše se dařilo řešit fotbalově,“ uvedl hrajíc trenér Brodu Jindřich Stejskal.

Přetahovaná v prvním poločase

Utkání začali lépe domácí, kteří na svého soupeře vlétli a hned v první minutě se prosadil po dlouhém míči Vrána. Vyrovnání přišlo po čtvrthodině, kdy se z penalty nemýlil Sedláček, který potrestal domácí hraní rukou. Vedení zpět si vzala Čáslav v pětadvacáté minutě po trefě Ronovského, který nedal hlavičkou Vymazalovi šanci. I na tuto branku však dokázali hosté reagovat, když centr ze strany posunul Nekolný ještě pod sebe a Šťastný propálil vše, co mu stalo v cestě.

„Bojovné utkání pokračovalo i po změně stran. Hrálo se hodně bez záložních řad a dlouhé nakopávané míče létaly z jedné strany na druhou. Stejně jako domácím, tak i nám pomohly hodně standardní situace, kterých bylo na obou stranách dost,“ podotkl Stejskal.

Drama do poslední chvíle

Nerozhodný stav trval do dvaasedmdesáté minuty, kdy se z přímého volného kopu krásně trefil Šťastný. Navýšení skóre zajistil Nekolný, který tečoval střelu po odraženém míči. Domácím se podařilo v závěru snížit na rozdíl jediné branky. Rychle rozehráli standardní situaci, na kterou nedokázali českobrodští hráči reagovat. Na víc však Čáslavi nezbyl čas.

„Z Čáslavi je to hodně důležité vítězství, ale je třeba se i z něj ponaučit. Na můj vkus dostáváme až příliš branek z dlouhých míčů nebo standardních situací. To ještě musíme do dalších zápasů zlepšit,“ dodal Stejskal.

Branky: 1. Vrána, 25. Ronovský, 90. Chadraba – 16. Sedláček z PK, 28. a 72. Šťastný, 86. Nekolný. Poločas: 2:2.

Český Brod B: T. Vymazal – Moravec, Balík, Sedláček, Mužík (57. Šimůnek) – Ceccarelli, Nekolný, Makovský (70. Melíšek), Šťastný, Beneš (70. Ravizza) – Fikejz (86. Teslík).